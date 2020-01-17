Экономика
РБКВладелец «Мечела» решил продать Эльгу
Основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении в Якутии, одном из крупнейших в мире угольных месторождений (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля).
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Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Политика
Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины, после того как подал прошение об отставке на имя президента.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Общество
Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале
Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Происшествия
Россиянка задушила девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой
В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой.
Футбол
Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года.
Экономика
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков.
Технологии
Такую Sony PlayStation 5 мы можем увидеть на полках магазинов
В сети уже несколько раз появлялись рендеры и снимки игровой приставки Sony PlayStation 5. Однако они показывали комплект для разработчиков, дизайн которого сильно отличается от того, что мы увидим на полках магазинов.
Игры
ZeniMax Online выпустит русскую локализацию The Elder Scrolls Online
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Гаджеты
В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
Здоровье
В Минздраве рассказали, почему алтайский «Дар» не принимает пациентов
Перинатальный центр возобновит работу через две недели В перинатальном центре "Дар" перестали принимать новых пациентов.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
Футбол
Общая выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 752 миллиона евро
Стала известна общая выручка клубов РПЛ в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на экономической отчет УЕФА.
Общество
Конструктор сайтов Tilda блокирует политические сайты
Модераторы конструктора сайтов настаивают на том, что по правилам площадки запрещено публиковать любые политические материалы.
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет
Президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка с трех до семи лет с 1 января текущего года.