Экономика
РБКВладелец «Мечела» решил продать Эльгу
Основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении в Якутии, одном из крупнейших в мире угольных месторождений (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля).
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Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Политика
Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Футбол
Булыкин назначен офицером РФС по борьбе с договорными матчами
Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назначен офицером Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами, сообщается в микроблоге РФС в Twitter.
Политика
«Слуга народа» поддержит отставку Гончарука, если ее одобрит Зеленский
Фракция "Слуга народа" единогласно поддержит отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, если президент страны Владимир Зеленский одобрит его заявление, сказал председатель фракции Давид Арахамия.
Общество
В России зафиксировали первую смерть из-за употребления снюсов
Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что в России зафиксирован первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.
Политика
Дмитрий Медведев высказался о своей отставке
В пятницу, 17 января, Дмитрий Медведев встретился с новым премьером РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства, а также с членами ушедшего в отставку кабмина.
Космос
Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Политика
Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации
«Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Первые две главы Конституции назвали незыблемыми
Первая глава Конституции РФ содержит сведения об основах конституционного строя.
Игры
ZeniMax Online выпустит русскую локализацию The Elder Scrolls Online
Политика
В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств
У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Происшествия
Тело экс-главы СНБ Армении нашли в Ереване
В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Общество
В Шереметьево заработали первые курилки
Помещения для курения заработали в некоторых бизнес-залах аэропорта Шереметьево.
Политика
Мишустин назвал главные задачи на посту премьера
У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Биатлон
Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Словакии
Российский биатлонист Семен Сучилов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.
Политика
Рада попросила Рим об объективности при рассмотрении дела Маркива
Парламент Украины обратился к властям Италии с просьбой обеспечить объективность и беспристрастность апелляционного процесса в отношении украинца Виталия Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли в Донбассе, соответствующее заявление на заседании Рады в пятницу поддержали 323 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.