Экономика
РБКВладелец «Мечела» согласился продать Эльгу
Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
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с чего всё началось
Основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении в Якутии, одном из крупнейших в мире угольных месторождений (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля).РБК05:40
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Экономика
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