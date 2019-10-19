Американская компания Elliott Management, которая является владельцем «Милана», опровергла информацию о желании продать клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что компания планирует продать итальянский клуб в связи с рекордными убытками в размере € 145,9 млн.

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