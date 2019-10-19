Футбол
ЧемпионатВладелец «Милана» не планирует продавать клуб
Американская компания Elliott Management, которая является владельцем «Милана», опровергла информацию о желании продать клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что компания планирует продать итальянский клуб в связи с рекордными убытками в размере € 145,9 млн.
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Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Политика
В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима
Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Политика
Марзиев уволился с поста мэра Магаса, проработав менее месяца
В свой последний день на посту мэра Магаса Беслан Цечоев принял участие в торжественном открытии самого высокого в мире этнографического музея, сообщал News.ru.
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Шоу-бизнес
Сергей Губанов предпочел семье карьеру
Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Происшествия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Происшествия
Пятеро детей погибли при пожаре под Ярославлем
Семь человек, включая пятерых несовершеннолетних, погибли при пожаре в Ростове Великом Ярославской области.
Политика
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
Армия и оружие
NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»
Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Здоровье
Чем полезен чеснок, рассказали медики
Финансы
Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ
Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти страны будут хорошо относиться к тому, если Центральный банк решит снизить ставки.
Происшествия
В Нальчике студенты института МВД устроили драку: один погиб
В Нальчике два студента Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России устроили драку, в результате которой один из них погиб.
Футбол
Ловчев погрозил Губерниеву, если тот еще раз плохо скажет про «Спартак»
Отвечая на вопрос, Ловчев сказал, что в отличие от Губерниева, он играл в этой команде и знает историю клуба.
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Кино
The Sun опубликовал рейтинг самых страшных фильмов 2019 года
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
Футбол
Дуглас Сантос: «К „Ростову“ подходим со всей ответственностью»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом».
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
Политика
Клинтон опять беспокоится, что Москва помешает выборам
Космос
Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС
Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.
Здоровье
Врач рассказал о последствиях «кома в груди»
Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.
Музыка
Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Авто
Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
Игры
Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.