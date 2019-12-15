Общество
ДождьВладелец веб-сервера Nginx назвал «бессмысленными» претензии Rambler
Американская компания F5 Networks, владеющая веб-сервером Nginx, считает, что претензии Rambler к сотрудникам и разработчикам компании бессмысленны.
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Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
Политика
Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян
Президент Турции Тайип Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи.
Футбол
Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца
Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Политика
МИД Украины допустил размещение миротворцев ООН в Донбассе
Глава украинского МИДа Вадим Пристайко рассказал, что у главы страны есть "ряд планов" относительно введения миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса, в том числе в районы, неподконтрольные Киеву.
Футбол
Галактионов — об уходе Кононова из «Спартака»: не повод смешивать его с грязью
Если что-то в профессиональном плане получалось или не получилось, это не повод смешивать человека с грязью.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен». Паредес забил первый гол за парижан
«ПСЖ» одержал уверенную выездную победу над «Сент-Этьеном» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж
Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем
Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем Не до конца оправившийся после инсульта певец довел Александра Стриженова до истерики.
Политика
Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Политика
В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.
Кино
В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»
В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
Экономика
FESCO планирует продать зерновой бизнес
Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец Ross.
Политика
Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ
На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б»
Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б». Осталось совсем немного до начала 9-й серии шоу «План Б», которая выйдет в воскресенье.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Шоу-бизнес
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Несмотря на широкую огласку, Колин нашел в себе силы спасти брак.
Шоу-бизнес
В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию
Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.