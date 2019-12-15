Общество

КоммерсантъКоммерсантъВладелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. Все претензии в адрес своих сотрудников она назвала бессмысленными.
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«Считаем претензии бессмысленными»: американский владелец Nginx отреагировал на обыски

Forbes06:08

Американский владелец Nginx впервые прокомментировал обыски

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Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

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Владелец Nginx усилил меры безопасности из-за дела о веб-сервере

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F5 Networks, владеющая сервером Nginx, назвала бессмысленными претензии Rambler Group в адрес своих сотрудников

Эхо Москвы10:12

Владелец веб-сервера Nginx назвал «бессмысленными» претензии Rambler

Дождь09:25

Американский владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Телеканал 360°10:41
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Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
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В Новосибирской области загорелся склад с пухом

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Происшествия

В ДТП в Югре погибли три человека

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП на трассе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
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Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

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Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год

Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
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На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
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Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

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Армия и оружие

Швыткин назвал агрессивными действия США в Сирии

Юрий Швыткин напомнил, что американский военный контингент находится в Сирии незаконно, поэтому США в САР «агрессоры по факту и по содержанию».
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Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
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Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Песков: Зеленский гарантирует, что Донбасс не превратится во вторую Сребреницу

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже заявил, что гарантирует то, что трагедия в Сребренице не повторится в Донбассе, если контроль на границе с Россией вернется к Киеву.
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Умер бывший советский министр печати Михаил Ненашев

Бывшему председателю Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1986-1991), первому министру информации и печати (1991) было 90 лет.
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Культура

Cкончалась французская актриса Анна Карина

В Париже на 80-м году жизни скончалась французская актриса Ханна Карин Бланке Байер, известная как Анна Карина.
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YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия

Названа тройка самых популярных клипов десятилетия по просмотрам в Youtube.
ToDay News Ufa 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
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