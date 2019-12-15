Общество

КоммерсантъКоммерсантъВладелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. Все претензии в адрес своих сотрудников она назвала бессмысленными.
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«Считаем претензии бессмысленными»: американский владелец Nginx отреагировал на обыски

Forbes06:08

Американский владелец Nginx впервые прокомментировал обыски

Ведомости06:10

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Коммерсантъ07:24

Владелец Nginx усилил меры безопасности из-за дела о веб-сервере

РБК12:47

Владелец веб-сервера Ngnix усилил меры безопасности из-за начавшегося спора вокруг интеллектуальной собственности

Эхо Москвы14:59

Владелец веб-сервера Nginx назвал «бессмысленными» претензии Rambler

Дождь09:25

Американский владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Телеканал 360°10:41
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Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия 15:47
Политика

Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России

Телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет с комментарием президента Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:06
Политика

Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 13:28
Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском 12:18
Общество

Учительница отрезала школьнику челку во время урока

В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:34
Происшествия

В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки

Неизвестные разрушили несколько древних башенных построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии, розыском злоумышленников занимаются сотрудники полиции, сообщил глава районной администрации Ахмед Льянов.
РИА Новости 15:27
Экономика

ЕБРР назвал условия для наращивания инвестиций в Белоруссии

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Александр Пивоварский считает, что для увеличения ежегодных инвестиций в Белоруссии необходима реализация трансформационных проектов в госсекторе.
Известия 15:01
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.
РБК 14:51
Политика

Коми признал, что был неправ, следя за штабом Трампа

Бывший директор американского ФБР Джеймс Коми признал, что ряд сотрудников ведомства допускали небрежность и недочеты, когда вели слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году.
Вести.Ru 13:17
Политика

Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб

Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.
РИА Новости 14:35
Общество

В Кремль доставили главную новогоднюю елку

Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Футбол

Паредес забил первый гол за «ПСЖ»

Чемпионат 15:41
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" нанес разгромное поражение лондонскому "Арсеналу" в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 13:21
Общество

В Керчи установлен памятник единству Крыма и РФ

Московский Комсомолец 15:48
Футбол

Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru 10:38
Политика

NYT узнала о высылке из США двух китайских дипломатов

Американские власти выслали двух сотрудников китайского посольства этой осенью, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:44
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Lenta.ru 14:19
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

Пермский инвестор получил контроль в мессенджере «Серафим»

Пермский венчурный инвестор Евгений Жуланов получил контроль над сочинским ООО «Серафим».
Коммерсантъ 13:47
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Dgl.ru 01:55
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

Собака.ru 06:54
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости 10:21
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Происшествия

Пожар на складе с пухом под Новосибирском локализовали

RT на русском 12:58
Фигурное катание

Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой в разгар скандала в фигурном катании

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своём Instagram опубликовала стихотворение Марины Цветаевой.
RT на русском 15:01
Армия и оружие

Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
РИА Новости 11:41
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 14:36
Кино

Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Gazeta.SPb 14:23
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