Общество
КоммерсантъВладелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными
Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. Все претензии в адрес своих сотрудников она назвала бессмысленными.
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Фигурное катание
Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе
Здоровье
Пензенцы могут высказать претензии представителям страховой медицины
В случае если у вас возникли претензии к действиям мед персонала, имеются другие вопросы по порядку и условиям получения бесплатной медпомощи, можно смело обращаться к страховым представителям.
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
Космос
На МКС доставили ящик вина
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак расстался с моделью
Ани Лорак рассталась с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу ещё в прошлом году.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
Футбол
«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Тодибо
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Политика
Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
Здоровье
Депутат спросил Радаева о «систематическом уничтожении» балтайской райбольницы
Член совета депутатов Балтайского муниципального образования Александр Вологдин (ЛДПР) потребовал от губернатора Саратовской области Валерия Радаева прокомментировать ситуацию со свертыванием деятельности районной больницы.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.
Политика
Зеленский рассказал журналистам о своей первой встрече с Путиным
Напомним, что политолог Валерий Соловей заявил, что Зеленский на встрече с Путиным в Париже отказался от ранее согласованных договоренностей и в последний момент изменил свою позицию по ним.
Происшествия
ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Экономика
Правительство расширит программу приватизации в России
По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.