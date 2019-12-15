Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. Все претензии в адрес своих сотрудников она назвала бессмысленными.

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Общество Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.

Политика Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.

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Авто Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.

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