Общество

КоммерсантъКоммерсантъВладелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. Все претензии в адрес своих сотрудников она назвала бессмысленными.
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«Считаем претензии бессмысленными»: американский владелец Nginx отреагировал на обыски

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Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

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F5 Networks, владеющая сервером Nginx, назвала бессмысленными претензии Rambler Group в адрес своих сотрудников

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Американский владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

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Американский владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

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