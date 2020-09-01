Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб
Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.В источнике
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Основной владелец ОМК Анатолий Седых о строительстве и финансировании нового проекта
Коммерсантъвчера в 11:53
ОМК построит в Выксе комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей
НИА Нижний Новгородвчера в 16:58
ОМК вложит 150 млрд рублей в создание металлургического комплекса в Выксе
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