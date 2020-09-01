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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.В источнике
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Электрометаллургический комплекс построит ОМК в Выксе

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Основной владелец ОМК Анатолий Седых о строительстве и финансировании нового проекта

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ОМК построит в Выксе комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей

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Суарес согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

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Суарес согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
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