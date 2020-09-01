Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.В источнике
Подробнее о событии
НИА Нижний Новгород

ОМК построит в Выксе комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей

НИА Нижний Новгородвчера в 16:58
Коммерсантъ

Основной владелец ОМК Анатолий Седых о строительстве и финансировании нового проекта

Коммерсантъвчера в 11:53
Время Н

Две тысячи новых рабочих мест будет создано в Выксе

Время Нвчера в 14:56
Бизнес News. Время зарабатывать

ОМК вложит 150 млрд рублей в создание металлургического комплекса в Выксе

Бизнес News. Время зарабатыватьвчера в 12:48
В Городе N

2000 высокооплачиваемых рабочих мест появится после строительства металлургического комплекса в Выксе

В Городе Nвчера в 15:02

«Ростех» высказался по поводу создания истребителя шестого поколения

Индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков заявил, что не исключает создание российского истребителя шестого поколения под совместным брендом предприятий «МиГ» и «Сухой».
«Ростех» высказался по поводу создания истребителя шестого поколения
Военное деловчера в 05:37
65

Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ruвчера в 06:08
285

«Потенциально опасный астероид» пролетит рядом с Землей 6 сентября

Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс. Как отмечается на сайте NASA, 1 сентября получивший название 2011 ES4 астероид диаметром от 22 до 49 м будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км / сек.
ТАССвчера в 05:46
1

Лукашенко пригрозил закрыть границы для стран Запада

Глава государства отметил, что «более матерые страны» осознают, что с Белоруссией «не стоит задираться», поскольку она может закрыть границы под Брестом и Гродно, чем осложнит немецким грузам выход на Восток.
Ведомостивчера в 06:47
526

Apple анонсирует новое устройство вместе с iPhone 12

Стоит напомнить, что изначально устройство должно было быть анонсировано вместе с iPhone SE второго поколения в начале этого года, прежде чем скрытые проблемы вынудили Apple перенести дату выпуска на несколько месяцев.
МИТвчера в 07:14

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
1,1K

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
579