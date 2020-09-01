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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.В источнике
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2000 высокооплачиваемых рабочих мест появится после строительства металлургического комплекса в Выксе

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Две тысячи новых рабочих мест будет создано в Выксе

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ОМК вложит 150 млрд рублей в создание металлургического комплекса в Выксе

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Основной владелец ОМК Анатолий Седых о строительстве и финансировании нового проекта

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Евро-футбол.рувчера в 02:25

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Avia.pro29 августа в 09:00
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