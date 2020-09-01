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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых вложит 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа. Это самый крупный проект в российской черной металлургии с кризиса 2008 года.В источнике
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Newsroom24

Электрометаллургический комплекс построит ОМК в Выксе

Newsroom2403:11
В Городе N

2000 высокооплачиваемых рабочих мест появится после строительства металлургического комплекса в Выксе

В Городе Nвчера в 15:02
НИА Нижний Новгород

ОМК построит в Выксе комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей

НИА Нижний Новгородвчера в 16:58
Гипер НН

Комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей построят в Выксе

Гипер НН02:32
Время Н

Две тысячи новых рабочих мест будет создано в Выксе

Время Нвчера в 14:56
Бизнес News. Время зарабатывать

ОМК вложит 150 млрд рублей в создание металлургического комплекса в Выксе

Бизнес News. Время зарабатыватьвчера в 12:48
Коммерсантъ

Основной владелец ОМК Анатолий Седых о строительстве и финансировании нового проекта

Коммерсантъвчера в 11:53

Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова
Эхо Москвы03:01
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Известиявчера в 01:55
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп.
Газета.Ru03:02
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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Роспотребнадзор рассказал, что школьникам делать на переменах

Школьники в этом году начали учебу по новым «коронавирусным» правилам: дети теперь не ходят по кабинетам, звонков не будет, общаться с другими классами нельзя, да и технически невозможно — перемены теперь по индивидуальному расписанию.
НГС2404:10

Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъвчера в 16:29
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