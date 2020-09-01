Роспотребнадзор рассказал, что школьникам делать на переменах

Школьники в этом году начали учебу по новым «коронавирусным» правилам: дети теперь не ходят по кабинетам, звонков не будет, общаться с другими классами нельзя, да и технически невозможно — перемены теперь по индивидуальному расписанию.