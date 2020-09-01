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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых вложит 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа. Это самый крупный проект в российской черной металлургии с кризиса 2008 года.В источнике
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Открытый Нижний

ОМК построит «зеленый» электрометаллургический комплекс в Выксе

Открытый Нижний05:16
Время Н

Две тысячи новых рабочих мест будет создано в Выксе

Время Нвчера в 14:56
НИА Нижний Новгород

ОМК построит в Выксе комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей

НИА Нижний Новгородвчера в 16:58
В Городе N

2000 высокооплачиваемых рабочих мест появится после строительства металлургического комплекса в Выксе

В Городе Nвчера в 15:02
Гипер НН

Комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей построят в Выксе

Гипер НН02:32
Бизнес News. Время зарабатывать

ОМК вложит 150 млрд рублей в создание металлургического комплекса в Выксе

Бизнес News. Время зарабатыватьвчера в 12:48
Коммерсантъ

Основной владелец ОМК Анатолий Седых о строительстве и финансировании нового проекта

Коммерсантъвчера в 11:53

В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца
РИА Новости05:19
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Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости08:00
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РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) в среду оштрафовал владельца московского "Спартака" Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за высказывания о снятии клуба с Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости глава комитета Семен Андреев.
РИА Новости07:44

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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