Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб
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Основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых вложит 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа. Это самый крупный проект в российской черной металлургии с кризиса 2008 года.В источнике
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ОМК вложит 150 млрд рублей в создание металлургического комплекса в Выксе
Бизнес News. Время зарабатыватьвчера в 12:48
ОМК построит в Выксе комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей
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Основной владелец ОМК Анатолий Седых о строительстве и финансировании нового проекта
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