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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых вложит 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа. Это самый крупный проект в российской черной металлургии с кризиса 2008 года.В источнике
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Открытый Нижний

ОМК построит «зеленый» электрометаллургический комплекс в Выксе

Открытый Нижний05:16
Коммерсантъ

Основной владелец ОМК Анатолий Седых о строительстве и финансировании нового проекта

Коммерсантъвчера в 11:53
НИА Нижний Новгород

ОМК построит в Выксе комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей

НИА Нижний Новгородвчера в 16:58
В Городе N

2000 высокооплачиваемых рабочих мест появится после строительства металлургического комплекса в Выксе

В Городе Nвчера в 15:02
Время Н

Две тысячи новых рабочих мест будет создано в Выксе

Время Нвчера в 14:56
Бизнес News. Время зарабатывать

ОМК вложит 150 млрд рублей в создание металлургического комплекса в Выксе

Бизнес News. Время зарабатыватьвчера в 12:48
Гипер НН

Комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей построят в Выксе

Гипер НН02:32

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Сборная Швеции отказалась от участия в ЧМ по хоккею с мячом в России

Президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко заявил, что команды Швеции и Германии официально уведомили организаторов чемпионата мира об отказе принять участие в первенстве.
РБК спорт04:58
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США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты «Минитмен-3»

Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Интерфакс05:54
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В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости05:08
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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