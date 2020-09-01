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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых вложит 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа. Это самый крупный проект в российской черной металлургии с кризиса 2008 года.В источнике
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Открытый Нижний

ОМК построит «зеленый» электрометаллургический комплекс в Выксе

Открытый Нижний05:16
Гипер НН

Комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей построят в Выксе

Гипер НН02:32
Коммерсантъ

Основной владелец ОМК Анатолий Седых о строительстве и финансировании нового проекта

Коммерсантъвчера в 11:53
В Городе N

2000 высокооплачиваемых рабочих мест появится после строительства металлургического комплекса в Выксе

В Городе Nвчера в 15:02
Время Н

Две тысячи новых рабочих мест будет создано в Выксе

Время Нвчера в 14:56
Бизнес News. Время зарабатывать

ОМК вложит 150 млрд рублей в создание металлургического комплекса в Выксе

Бизнес News. Время зарабатыватьвчера в 12:48
НИА Нижний Новгород

ОМК построит в Выксе комплекс «зеленой» металлургии за 150 млрд рублей

НИА Нижний Новгородвчера в 16:58

РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) в среду оштрафовал владельца московского "Спартака" Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за высказывания о снятии клуба с Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости глава комитета Семен Андреев.
РИА Новости07:44

«Аталанта» сыграет с «Лацио» в первом туре серии А

"Аталанта", которая договорилась с московским "Локомотивом" о переходе российского футболиста Алексея Миранчука, в первом туре чемпионата Италии сезона-2020 / 21 сыграет с римским "Лацио", сообщается на сайте серии А. Встреча команд пройдет в Риме.
РИА Новости06:46

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Компания Toyota и JAXA создали луноход Lunar Cruiser

Токио, 31 августа 2020, 10:21 — REGNUM Компания Toyota и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) назвали пилотируемый луноход, который они совместно разработали, Lunar Cruiser.
REGNUM31 августа в 03:21
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В Екатеринбурге сильный ветер повалил деревья

В Екатеринбурге жители в соцсетях делятся фотографиями поваленных ветром деревьев - таковы последствия непогоды, сообщает e1.ru.Накануне свердловчан предупредили - порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а также возможны сильные дожди.
Вестник04:55
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Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
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