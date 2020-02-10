Экономика

КомпанияКомпанияВладелец «Перекрестков» опередил Amazon по росту бизнеса

Выручка российской розничной компании X5 Retail Group за последние пять лет выросла больше, чем продажи Nike и Amazon. Об этом говорится в рейтинге Global Powers of Retailing консалтинговой компании Deloitte.
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Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
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