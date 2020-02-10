Экономика

РБКРБКВладелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», X5 Retail Group, не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста.
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Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
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