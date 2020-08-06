Владелец Rhosus после ЧП в Бейруте обратился в консульство РФ на Кипре
Российский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, у которого, по данным СМИ, конфисковали сухогруз Rhosus и взорвавшийся в ливанской столице груз селитры, накануне обратился к консульство РФ на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.В источнике
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Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Был звонок в консульство", - сказал источник, отказавшись раскрыть содержание разговора.
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