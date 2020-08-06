Владелец Rhosus после ЧП в Бейруте обратился в консульство РФ на Кипре

Экономика сегодня 5 23

Российский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, у которого, по данным СМИ, конфисковали сухогруз Rhosus и взорвавшийся в ливанской столице груз селитры, накануне обратился к консульство РФ на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.