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РЕН ТВ

Владелец Rhosus после ЧП в Бейруте обратился в консульство РФ на Кипре

Российский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, у которого, по данным СМИ, конфисковали сухогруз Rhosus и взорвавшийся в ливанской столице груз селитры, накануне обратился к консульство РФ на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Был звонок в консульство", - сказал источник, отказавшись раскрыть содержание разговора.
РИА Новости04:31
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Гречушкин, перевозивший взорвавшуюся в Бейруте селитру, обращался в консульство РФ

Московский Комсомолец04:39
Общественная служба новостей

В консульстве РФ на Кипре подтвердили личность владельца груза, взорвавшегося в Бейруте

Общественная служба новостей06:47
URA.Ru

Названо имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

URA.Ru04:53
ТАСС

В МВД Кипра заявили, что владелец корабля Rhosus не является гражданином республики

ТАСС08:40
РИА Новости

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

РИА Новости04:31
News.ru

Службы безопасности Кипра разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

News.ruвчера в 12:18
Компания

СМИ: службы безопасности разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Компаниявчера в 11:57

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова.
Интерфакс08:36
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Во Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранату в спортивном центре во Львове, его задержали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости10:14

Саша Грей призналась, что мерзости в Голливуде несравнимы с порно

Бывшая порноактриса, стримерша и писатель Саша Грей рассказала, что за время работы в Голливуде она встречала такое мерзкое отношение к людям, которое нельзя сравнить с тем, что происходит в порноиндустрии.
РЕН ТВ10:03
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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