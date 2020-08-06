Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РЕН ТВ
РЕН ТВ

Владелец Rhosus после ЧП в Бейруте обратился в консульство РФ на Кипре

Российский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, у которого, по данным СМИ, конфисковали сухогруз Rhosus и взорвавшийся в ливанской столице груз селитры, накануне обратился к консульство РФ на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Был звонок в консульство", - сказал источник, отказавшись раскрыть содержание разговора.
РИА Новости04:31
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Гречушкин, перевозивший взорвавшуюся в Бейруте селитру, обращался в консульство РФ

Московский Комсомолец04:39
Общественная служба новостей

В консульстве РФ на Кипре подтвердили личность владельца груза, взорвавшегося в Бейруте

Общественная служба новостей06:47
URA.Ru

Названо имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

URA.Ru04:53
Газета.Ru

Стало известно имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Газета.Ru09:25
РИА Новости

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

РИА Новости04:31
News.ru

Службы безопасности Кипра разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

News.ruвчера в 12:18
Компания

СМИ: службы безопасности разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Компаниявчера в 11:57

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
523

«Мы вас очень любим, но не приезжайте». Российских звезд просят не давать концертов в Беларуси перед выборами

Белорусы просят российских звезд не приезжать на запланированные перед президентскими выборами концерты — они массово пишут комментарии в инстаграме на страницах Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Григория Лепса, Стаса Пьехи и других исполнителей, которые 8 августа собираются выступить в Беларуси.
Дождь08:53
2

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Деловое.ТВвчера в 08:33
161

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБК09:28
29

Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших

Эльман Пашаев, который в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова представляет интересы актёра, устроил скандал во время судебного заседания и перешёл на крик, когда помощница адвоката родственников погибшего взяла слово.
News.ru08:35
19

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
12

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40
100