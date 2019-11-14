Общество
Российская газетаВладелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса. Об этом объявила кипрская компания Delance Limited, которая принадлежит семье предпринимателя.
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с чего всё началось
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.Forbes11:16
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Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Происшествия
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Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
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Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний.
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В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН
В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
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Музыка
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Общество
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Общество
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Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье.
Авто
Седан Geely Emgrand 7 может получить ГБО
Китайский Geely оснастит свой единственный бизнес-седан Emgrand 7 газовым оборудованием.
Армия и оружие
Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии
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Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
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По данным агентства, на один из венесуэльских танкеров (Dragon), который ходит под флагом Либерии, в рамках контракта с российской компанией «Роснефть» было погружено 2 млн баррелей нефти.
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Яна Рудковская опубликовала видео ссоры с Евгением Плющенко
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