Общество

Российская газетаРоссийская газетаВладелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса. Об этом объявила кипрская компания Delance Limited, которая принадлежит семье предпринимателя.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbes11:16

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Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомости17:08

Бизнесмен Сергей Петров решил продать автодилер «Рольф»

Эхо Москвы18:06

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbes11:16

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБК12:04

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфакс11:52

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъ12:37

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новости12:35
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Политика

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
РИА Новости 19:44
Политика

Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Коммерсантъ 16:24
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 17:51
Происшествия

После стрельбы в колледже Благовещенска возбуждено уголовное дело

Авторадио вчера в 23:27
Финансы

Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.
REGNUM 21:35
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Хоккей

Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Пятый канал вчера в 04:39
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Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 08:05
Политика

Коломойский призвал украинцев наладить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине лучше наладить отношения с Россией.
РИА Новости Крым вчера в 07:02
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием в России составляет 79 тысяч рублей, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Авиакомпаниям предложили ввести единые правила перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний.
Известия 18:01
Происшествия

В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН

В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
Провинция.ру вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
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Бузова анонсировала выступление на Евровидении

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Общество

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
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Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

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Футболист Луиз Адриану женился на российской модели

Форвард бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Луиз Адриану женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Известия 21:51
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Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
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Моралес назвал условие возвращения в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье.
РИА Новости 18:28
Авто

Седан Geely Emgrand 7 может получить ГБО

Китайский Geely оснастит свой единственный бизнес-седан Emgrand 7 газовым оборудованием.
Автоновости дня 07:25
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии

США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Известия 18:08
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Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM 07:42
Здоровье

Пьёт жена: как распознать женский алкоголизм и что делать

Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Причём распознать его бывает не так-то просто.
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СМИ узнали схему тайных поставок нефти из Венесуэлы на баланс «Роснефти»

По данным агентства, на один из венесуэльских танкеров (Dragon), который ходит под флагом Либерии, в рамках контракта с российской компанией «Роснефть» было погружено 2 млн баррелей нефти.
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Яна Рудковская опубликовала видео ссоры с Евгением Плющенко

На минувшей церемонии вручения наград «Женщина года» Рудковская и Плющенко награждали призовыми конвертами четырех победителей.
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Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

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