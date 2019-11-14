Общество

Российская газетаРоссийская газетаВладелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса. Об этом объявила кипрская компания Delance Limited, которая принадлежит семье предпринимателя.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbesвчера в 11:16

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Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомостивчера в 17:08

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новостивчера в 12:35

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbesвчера в 11:16

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфаксвчера в 11:52

Владелец автодилера «Рольф» изучит возможность продажи бизнеса

ТАССвчера в 11:44

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъвчера в 12:37

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБКвчера в 12:04
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Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

РИА Новости вчера в 18:01
Политика

Путин заявил о риске транзита газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин оценил риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 16:01
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
Вокруг ТВ 13 ноября в 02:42
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 13 ноября в 06:54
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими

В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Российская газета вчера в 02:03
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Энергетика

Цены на нефть: Brent и WTI торгуются разнонаправленно

Нефть находится вблизи стартовых значений торгов, при этом две главных марки торгуются разнонаправленно — Brent находится в небольшом плюсе, WTI в минусе, 14 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:56
Политика

Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией

Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
Газета Кемерова вчера в 11:09
Авто

Названы цены Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ объявил стоимость моделей семейства Lada Vesta, оснащенных вариатором и 113-сильным двигателем Н4М.
Авторамблер 12 ноября в 02:08
Политика

Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Известия вчера в 07:55
Экономика

Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.
REGNUM вчера в 21:35
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Газета.Ru вчера в 22:56
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК вчера в 03:00
Происшествия

В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет

В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолета.
РБК 00:19
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе

BFM.ru вчера в 11:53
Единоборства

Харитонов техническим нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Sportbox.RU вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Внезапно: Светлана Лобода показала большой беременный живот

Светлана Лобода удивила своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге фотографии, на которых она запечатлена с большим округлившимся животом.
Bimru.ru вчера в 09:12
Хоккей

Молодежная сборная России проиграла суперсерию канадским сверстникам

Молодежная сборная России по хоккею проиграла суперсерию своим сверстникам из Канады, несмотря на победу в шестом матче.
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
РИА Новости вчера в 19:44
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском вчера в 14:26
Политика

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Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова

РБК 13 ноября в 14:51
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Авто

Седан Toyota Camry оснастили полным приводом от RAV4

Мощность двигателя может быть 205-208 л.с. Также эти седаны отличаются весом – новинки оказались на 75 кг тяжелее.
Tvoe-avto.com 13 ноября в 14:05
Фигурное катание

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат вчера в 07:20
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