Общество

Российская газетаРоссийская газетаВладелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса. Об этом объявила кипрская компания Delance Limited, которая принадлежит семье предпринимателя.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbes11:16

Подробнее о событии

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомости17:08

Бизнесмен Сергей Петров решил продать автодилер «Рольф»

Эхо Москвы18:06

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБК12:04

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новости12:35

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфакс11:52

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъ12:37

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbes11:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 17:51
Авто

Nissan Almera сменил поколение и обзавелся турбомотором

Именно Юго-Восточная Азия стала площадкой очередного этапа развития модели. Накануне в Тайланде прошла презентация нового поколения Almera.
Новые автомобили 22:21
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Подозреваемый в стрельбе, произошедшей 14 ноября в школе калифорнийского города Санта-Кларита, подросток отмечал в этот день свое 16-летие.
Газета.Ru 20:17
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РБК вчера в 23:29
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую военную базу США в Сирии

Газета.Ru 22:56
Общество

Глава Приамурья назвал причины трагедии в колледже Благовещенска

Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии законодательного собрания в качестве одной из причин стрельбы в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске назвал недостатки в воспитательной работе.
ТК Звезда 23:00
Общество

Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестёр в одну школу

Детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, дадут приоритет при приёме в те школы, ясли и детсады, куда ходят их братья и сёстры.
Парламентская газета 04:54
Армия и оружие

В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования

Российские специалисты создали новый ракетный комплекс унифицированного типа для ракет серии «Ярс», который предназначен для самых разных видов базирования, в том числе на подвижных железнодорожных составах.
Дни24 10:49
Политика

Путин приветствовал разведение сил в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Экономика сегодня 14:56
Происшествия

Электроснабжение домов в Октябрьском округе Иркутска восстановлено

14 ноября в 23:42 в Иркутске восстановили электроснабжение домов Октябрьского округа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Твой Иркутск 11:31
Теннис

Федерер обыграл Джоковича в матче за полуфинал Итогового турнира ATP

Чемпионат 16:28
Армия и оружие

Израильские военные возобновили удары по сектору Газа

РИА Новости 18:41
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Футбол

Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.
Советский спорт 17:04
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 03:00
Политика

Путин отверг возможность встречи с Зеленским до «нормандского» саммита

Президент России Владимир Путин сообщил, что до переговоров в «нормандском формате» речи о двухсторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским не идет.
РБК 14:23
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Общество

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Известия 18:54
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма вчера в 00:36
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров

РИА Новости 21:05
Происшествия

В Бурятии осуждены до смерти замучившие подростка полицейские

Верховный суд Бурятии вынес приговор по делу о превышении должностных полномочий пятерым полицейским.
Российская газета 22:00
Фигурное катание

Алина Загитова признана спортсменкой года

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой года.
МК-Спорт вчера в 03:15
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Космос

Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

Новые Известия вчера в 08:38
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Происшествия

Жителю Бурятии дали пожизненный срок за убийство школьницы в Сочи

Житель Бурятии приговорен к пожизненному лишению свободы за попытку изнасилования и убийство школьницы в Сочи в 2016 году.
Московский Комсомолец 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное