Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.

с чего всё началось

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров, ранее ставший фигурантом уголовного дела о выводе средств по подложным документам, задумался о продаже бизнеса. Об этом в четверг заявили в подконтрольной ему кипрская Delance Limited.

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