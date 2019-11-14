Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВладелец автодилера «Рольф» решил продать бизнес

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров, ранее ставший фигурантом уголовного дела о выводе средств по подложным документам, задумался о продаже бизнеса. Об этом в четверг заявили в подконтрольной ему кипрская Delance Limited.
Читать в источнике
Комментировать174
с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbesвчера в 11:16

Подробнее о событии

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомостивчера в 17:08

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новостивчера в 12:35

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфаксвчера в 11:52

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБКвчера в 12:04

Владелец автодилера «Рольф» изучит возможность продажи бизнеса

ТАССвчера в 11:44

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъвчера в 12:37

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbesвчера в 11:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Футбол

Головин не сыграет со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Газета.Ru 06:28
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Политика

Россия планирует зеркально ответить на помилование граждан РФ в Литве

Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан России Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в 2017 году получили значительные сроки тюремного заключения за шпионаж в Литве, были помилованы.
REGNUM 05:34
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова не сможет родить без операции

Bimru.ru 03:31
Единоборства

Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
Vprognoze.ru 02:19
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Накануне Путин заявил о риске прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 06:03
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Луис Адриано, бывший игрок футбольного клуба «Спартак», женился на русской модели Екатерине Дорожко.
Discover24 05:52
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Известия вчера в 07:55
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 02:30
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Общество

В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

RT на русском 05:49
Общество

Маркировка молочной продукции станет обязательной

С 1 июня 2020 года начнется введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.
Retail & Loyalty 02:47
Шоу-бизнес

Во время концерта Бузова случайно выдала своего будущего мужа

Во время последнего концерта программы «Под звуки поцелуев» Ольга сделала неожиданное заявление — певица поблагодарила будущего мужа, который якобы все это время был на концерте.
Телепрограмма 04:49
Шоу-бизнес

«Перестала выходить на связь»: Малахов сообщил о пропаже Дорониной

Телеведущий Андрей Малахов сообщил, что друзья президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский уже много дней не могут связаться с актрисой.
Телепрограмма вчера в 22:27
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи

Владимир Путин во время выступления рассказал, что у него вызвали недоумения слова главы Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможности выхода из минских соглашений.
Вести.Ru вчера в 14:59
Политика

NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»

Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
REGNUM 02:25
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории, проведя в воздухе 19 часов и 19 минут, сообщается в пресс-релизе компании.
РИА Новости 04:22
Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

РИА Новости вчера в 11:31
Энергетика

Запасы нефти в США выросли за неделю за 0,5%

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, уменьшились на 1,2 млн баррелей до 46,5 млн.
Вести.Финанс вчера в 11:26
Общество

«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Интерфакс 00:55
Происшествия

В парке «Лосиный остров» в Москве зарезали женщину

Тело с множеством ножевых ранений обнаружили вечером в четверг, 14 ноября, на территории парка "Лосиный остров".
Комсомольская правда 05:41
Политика

Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Интерфакс 05:18
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Российская газета 06:05
Политика

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Армия и оружие

Асад предложил курдам вместе бороться против Турции

Власти Сирии предложили курдам вступить в правительственную армию и вместе бороться против турецких военных.
Телеканал 360° 04:22
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное