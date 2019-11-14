Общество
Московский КомсомолецВладелец автодилера «Рольф» решил продать бизнес
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров, ранее ставший фигурантом уголовного дела о выводе средств по подложным документам, задумался о продаже бизнеса. Об этом в четверг заявили в подконтрольной ему кипрская Delance Limited.
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с чего всё началось
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.Forbesвчера в 11:16
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