Общество

Российская газетаРоссийская газетаВладелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса. Об этом объявила кипрская компания Delance Limited, которая принадлежит семье предпринимателя.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbesвчера в 11:16

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Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомостивчера в 17:08

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новостивчера в 12:35

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbesвчера в 11:16

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфаксвчера в 11:52

Владелец автодилера «Рольф» изучит возможность продажи бизнеса

ТАССвчера в 11:44

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъвчера в 12:37

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБКвчера в 12:04
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Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Российская газета 01:20
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Общество

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
RT на русском вчера в 23:00
Единоборства

ММА. Харитонов нокаутом проиграл Васселу на Bellator 234

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов потерпел поражение от британца Линтона Вассела в главном поединке турнира Bellator 234 в Тель-Авиве.
Вести.Ru вчера в 18:52
Политика

Пойдет ли Зеленский на референдум о рынке земли на Украине

Владимир Зеленский обещает защитить Украину от продажи земель иностранцам, а решать этот вопрос, по его мнению, должны граждане - через референдум.
Газета.Ru 00:38
Футбол

Определились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат вчера в 17:02
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
ТАСС вчера в 15:43
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.
Lenta.ru вчера в 22:51
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM вчера в 07:42
Общество

СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

РИА Новости вчера в 17:04
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов "по этическим основаниям" сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 14:06
Культура

People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 13 ноября в 07:58
Общество

Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ

Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
News.ru вчера в 10:29
Происшествия

УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

РИА Новости 00:13
Происшествия

На западе Москвы после взрыва загорелись квартиры на трех этажах

РБК вчера в 20:15
Происшествия

Студент устроил стрельбу в колледже в Благовещенске

В Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске студент устроил стрельбу.
ТК Звезда 13 ноября в 21:23
Происшествия

Против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика возбуждено дело

Следователи возбудили дело по статье «Халатность» в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который «нашел» алкоголь в крови сбитого летом шестилетнего мальчика.
Взгляд.ру 01:35
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ вчера в 15:59
Общество

Instagram начал скрывать лайки пользователей по всему миру

Life.ru вчера в 14:19
Авто

Эксперты назвали обновления Lada Vesta с вариатором

Буквально вчера АвтоВАЗ обнародовал цены и комплектации Lada Vesta с новым двигателем Renault и бесступенчатой АКПП (вариатор Jatco).
Тарантас Ньюс 12 ноября в 01:51
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК вчера в 03:00
Армия и оружие

Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.
Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Рамблер вчера в 10:30
Здоровье

Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства

Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
UfacityNews.ru вчера в 06:16
Общество

В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей

Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Газета.Ru вчера в 21:26
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
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