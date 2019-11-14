Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.

с чего всё началось

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса. Об этом объявила кипрская компания Delance Limited, которая принадлежит семье предпринимателя.

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