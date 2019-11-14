Общество

Российская газетаРоссийская газетаВладелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса. Об этом объявила кипрская компания Delance Limited, которая принадлежит семье предпринимателя.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbesвчера в 11:16

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Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомостивчера в 17:08

Владелец автодилера «Рольф» изучит возможность продажи бизнеса

ТАССвчера в 11:44

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБКвчера в 12:04

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфаксвчера в 11:52

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новостивчера в 12:35

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъвчера в 12:37

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbesвчера в 11:16
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Общество

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Происшествия

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Российская газета вчера в 01:30
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Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

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Новые Известия вчера в 06:17
Политика

В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Известия вчера в 17:10
Общество

Авиакомпаниям предложили ввести единые правила перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний.
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Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

РИА Новости вчера в 17:04
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Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и был признан лучшим игроком встречи.
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32CARS.ru 12 ноября в 16:54
Политика

Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки

Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.
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Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано и российская модель Екатерина Дорожко узаконили отношения.
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Общество

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Газета.Ru вчера в 15:26
Армия и оружие

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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
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Дмитрий Шепелев впервые публично рассказал о своей возлюбленной Екатерине Тулуповой. Они встречаются уже несколько лет.
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
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Министерство спорта Ростовской области прокомментировало громкие заявления главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, который ранее сообщил, что у клуба возникли финансовые проблемы из-за накопленных региональными властями долгов.
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РБК вчера в 22:00
Политика

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Российская газета 00:00
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
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В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ вчера в 17:59
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