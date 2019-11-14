Общество

Российская газетаРоссийская газетаВладелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса. Об этом объявила кипрская компания Delance Limited, которая принадлежит семье предпринимателя.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbesвчера в 11:16

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Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомостивчера в 17:08

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новостивчера в 12:35

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъвчера в 12:37

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфаксвчера в 11:52

Владелец автодилера «Рольф» изучит возможность продажи бизнеса

ТАССвчера в 11:44

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБКвчера в 12:04

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbesвчера в 11:16
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