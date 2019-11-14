Общество

BFM.ruBFM.ruСергей Петров решил продать «Рольф»

Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову. «Рольф» является крупнейшим автодилером в России.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbesвчера в 11:16

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Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомостивчера в 17:08

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъвчера в 12:37

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБКвчера в 12:04

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфаксвчера в 11:52

Владелец автодилера «Рольф» изучит возможность продажи бизнеса

ТАССвчера в 11:44

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новостивчера в 12:35

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbesвчера в 11:16
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Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Известия вчера в 18:19
Происшествия

Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой

Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.
ТАСС 01:20
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Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
RT на русском 01:50
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
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Какие полезные продукты вызывают резкий скачок уровня сахара в крови

Названы продукты, которые вызывают резкие скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса, сообщает издание "Аргументы и Факты".
Ugpressa.ru вчера в 15:45
Транспорт

Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году

Власти Санкт-Петербурга повысят стоимость разового проезда в городском общественном транспорте на 10 рублей с начала 2020 года - до 50 рублей в наземном транспорте и до 55 рублей в метрополитене, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных ранее в шпионаже, сообщает сайт главы Литовский Республики.
РИА Новости 01:35
Политика

Президент МАП опасается массового раскола православных церквей

Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов опасается, что запущенный Константинопольским патриархом процесс приведет к массовому расколу православных церквей.
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Армия и оружие

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Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Авто

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Ранее предполагалось, что Mach-E станет названием внедорожника, но то что слово Mustang также станет частью имени является большим сюрпризом.
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Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Политика

В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Известия вчера в 17:10
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Общество

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
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Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
REGNUM вчера в 14:14
Хоккей

«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров набрал четыре очка

Хозяева победили со счетом 9:3. Главным героем матча стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, который забил гол и сделал три результативные передачи.
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Экономика

Банк России закрыл еще 166 нелегальных сибирских МФО

По итогам третьего квартала эксперты Сибирского ГУ Банка России раскрыли еще 166 нелегальных участников финансового рынка.
Континент Сибирь Online 00:20
Единоборства

Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

Российский боец ММА Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234.
Российская газета вчера в 22:50
Общество

Майор ФСБ случайно выдал гостайну, когда просил отпуск

Сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму случайно выдал гостайну суду.
URA.Ru вчера в 23:08
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Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Футбол

Определились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
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Футбол

«Локомотив» оценивает Миранчуков в 100 млн евро

Metaratings вчера в 11:15
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

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Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
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