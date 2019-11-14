Общество
Российская газетаВладелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса. Об этом объявила кипрская компания Delance Limited, которая принадлежит семье предпринимателя.
Читать в источнике
Оценить93
с чего всё началось
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.Forbesвчера в 11:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане.
Общество
В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан.
Происшествия
Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Путин допустил прекращение транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Армия и оружие
НАТО заменит флот самолетов AWACS машинами с искусственным интеллектом
В ближайшие 15 лет НАТО заменит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) новейшими технологиями, включая искусственный интеллект.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Космос
В Китае провели испытания аппарата для посадки на Марс
Китайское национальное космическое управление (CNSA) провело испытание аппарата посадки на поверхность Марса, сообщает корреспондент ТАСС.
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Происшествия
Появилось фото самолетов, столкнувшихся в аэропорту Шереметьево
Появились кадры с места ЧП, произошедшего утром в пятницу, 15 ноября, в столичном аэропорту Шереметьево.
Политика
Путин объяснил смысл закона об оскорблении государственных символов
Новый закон о борьбе с информацией, содержащей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, не направлен на пресечение критики властей, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Футбол
«Больше, чем бюджет Испании». Пике пошутил о своих доходах
32-летний Пике ответил: «Больше, чем бюджет Испании на этот год». Пике — воспитанник «Барселоны».
Происшествия
Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
Армия и оружие
Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии
Общество
Netflix исправит сериал об охраннике нацистских лагерей
Польский премьер-министр Матеуш Моравецки раскритиковал показанную в сериале карту Польши с обозначением нацистских лагерей в современных границах страны.
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Самолет авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории коммерческой авиации.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Политика
На Украине уволят прокурора, который вел дело компании Burisma
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел дело в отношении компании Burisma Group, будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию.
Политика
Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС
Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекретили до премьеры
Несколько дней остаётся до премьеры серийного электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, дизайн которого вдохновлён знаменитым масл-каром и который станет первой серийной "электричкой" марки.
Армия и оружие