О том, что правила игры сейчас важнее, чем господдержка, сроках завершения кризиса и его последствиях для отрасли “Ъ” рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

с чего всё началось

Совладелец S7 в разговоре с журналистами издания "Коммерсантъ" подчеркнул, что полного возобновления полетов по международным рейсам стоит ждать лишь к апрелю 2021 года. Филев убежден, что раньше сделать это помешает вторая волна заражения COVID-19.

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