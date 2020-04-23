Общество
Моя Москва.онлайнВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения.
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с чего всё началось
О том, что правила игры сейчас важнее, чем господдержка, сроках завершения кризиса и его последствиях для отрасли “Ъ” рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.Коммерсантъ03:11
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Общество
Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Экономика
Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты
Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.
Интерфакс 06:59
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Политика
Глава КПРФ в Татарстане заразился коронавирусом
Коммерсантъ Казань 04:43
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом.
РИА Новости 08:04
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Футбол
«Челси» работает над трансферами двух игроков «Лилля»
"Челси" нацелился на двух футболистов "Лилля": 22-летнего бразильского защитника Габриэля и 21-летнего нигерийского форварда Виктора Осимхена.
Soccer.ru вчера в 21:11
Космос
Большой астероид 1998 OR2 пролетит 29 апреля недалеко от Земли
В субботу (18 апреля) обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико сделала радиолокационный снимок астероида 1998 OR2, который 29 апреля 2020 года пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от нашей планеты.
AstroNews.ru вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Политика
Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
Экономика
Мишустин оценил финансирование льготной ипотеки многодетным семьям
Семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года, могут получить 450 тыс. рублей на погашение части ипотеки, в 2020 году на программу будет направлено более 9,5 млрд рублей, программой смогут воспользоваться не менее 21 тыс. семей.
Rambler News Service 05:43
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Происшествия
На 58 человек увеличилось число заболевших коронавирусом на Кубани
По данным на 23 апреля в Краснодарском крае официально подтвержденный COVID-19 имеют 539 человек, из них 42 ребенка.
Кубань-Информ 05:30
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Фигурное катание
Тарасова: упрощение погубит интерес к фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что упрощение программ спортсменов погубит интерес к фигурному катанию.
РИА Новости 07:59
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
Общество
В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
РИА Новости 07:10
Экономика
Нацбанк Украины снизил учётную ставку до 8% годовых
«Правление Национального банка приняло решение снизить учётную ставку до 8%», — цитирует «112 Украина» сообщение НБУ.
RT на русском 08:03
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
Экономика
Путин призвал банки не допустить накопления «плохих долгов»
Устойчивость банковской системы должна быть обеспечена, нельзя допустить критического накопления "плохих долгов" и сбоев в работе кредитных учреждений.
Будущее России. Национальные проекты 07:28
Армия и оружие
Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»
ГЛАС.RU вчера в 03:03
Происшествия
В Башкирии мужчине предъявили обвинение в серии двойных убийств
Отмечается, что с 2008 по 2011 годы в Башкирии были совершены три двойных убийства.
REGNUM 08:18
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Экономика
Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24