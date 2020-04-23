Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения.
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Владелец S7 Владислав Филев о правилах игры во время эпидемии

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Названы сроки восстановления международного авиасообщения

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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

РИА Новости02:35

Владелец S7 ждет открытия международного авиасообщения в апреле 2021 года

Коммерсантъвчера в 19:53
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Семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года, могут получить 450 тыс. рублей на погашение части ипотеки, в 2020 году на программу будет направлено более 9,5 млрд рублей, программой смогут воспользоваться не менее 21 тыс. семей.
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что упрощение программ спортсменов погубит интерес к фигурному катанию.
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Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
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СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ

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Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

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