О том, что правила игры сейчас важнее, чем господдержка, сроках завершения кризиса и его последствиях для отрасли “Ъ” рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

с чего всё началось

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Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 5K

Кино Джеймс Ганн назвал 10 самых недооцененных сериалов последних лет Американский режиссер Джеймс Ганн опубликовал в своем микроблоге в Twitter список самых недооцененных сериалов последних лет, которые идеальны для просмотра в условиях самоизоляции.

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 46

Общество Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19». 50

Общество Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. 87

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Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,3K

Здоровье ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 8

Происшествия В подвале столовой хлебозавода нашли замурованное тело женщины По версии следствия, 4 апреля подозреваемый в подвале столовой задушил женщину и спрятал тело в соседнем помещении. 2

Финансы Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,8 млрд Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы выросли под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО Сбербанк. 1

Экономика Песков ответил на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам Мнение главы Сбербанка Германа Грефа о введении налога на проценты по вкладам является авторитетным, однако данная инициатива исходила в том числе от президента страны и уже формализована. 278

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 100

Здоровье В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19. 182

Транспорт РЖД ввели новые правила покупки билетов Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован. 693

Экономика Набиуллина: У российских банков есть ресурсы на поддержку экономики Набиуллина назвала беспрецедентным масштаб реструктуризации кредитов - меньше, чем за месяц банки получили заявок на реструктуризацию больше, чем за весь прошлый год. 2

Армия и оружие Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага. 97

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Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 2,7K

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