Общество
Моя Москва.онлайнВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения.
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с чего всё началось
О том, что правила игры сейчас важнее, чем господдержка, сроках завершения кризиса и его последствиях для отрасли “Ъ” рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.Коммерсантъ03:11
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Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
Названо новое осложнение от коронавируса
РИА Новости 06:40
Кино
Джеймс Ганн назвал 10 самых недооцененных сериалов последних лет
Американский режиссер Джеймс Ганн опубликовал в своем микроблоге в Twitter список самых недооцененных сериалов последних лет, которые идеальны для просмотра в условиях самоизоляции.
iReactor 09:03
Общество
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Общество
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Общество
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Кино
Японцы выпустили первый 3D-мультфильм про Чебурашку
Японские мультипликаторы выпустили первый 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены.
Комсомольская правда 06:03
Здоровье
ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита
Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ведомости 09:08
Происшествия
В подвале столовой хлебозавода нашли замурованное тело женщины
По версии следствия, 4 апреля подозреваемый в подвале столовой задушил женщину и спрятал тело в соседнем помещении.
Gorodche.ru 04:44
Здоровье
БСМП Курска закрыли на карантин
vKurske.com 06:29
Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,8 млрд
Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы выросли под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО Сбербанк.
Финмаркет 09:03
Экономика
Песков ответил на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам
Мнение главы Сбербанка Германа Грефа о введении налога на проценты по вкладам является авторитетным, однако данная инициатива исходила в том числе от президента страны и уже формализована.
Известия вчера в 06:36
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Здоровье
В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса
Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
Транспорт
РЖД ввели новые правила покупки билетов
Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда 02:36
Экономика
Набиуллина: У российских банков есть ресурсы на поддержку экономики
Набиуллина назвала беспрецедентным масштаб реструктуризации кредитов - меньше, чем за месяц банки получили заявок на реструктуризацию больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 08:31
Армия и оружие
Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия
Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
REGNUM 08:56
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Происшествия
Дело о митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК
Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о насилии против 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе в центральный аппарат ведомства, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 06:26
Здоровье
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале.
Ноябрьск 24 03:59
Здоровье
В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением
АиФ Дагестан 02:32
Политика
Путин распорядился разработать план поддержки строительного сектора
В четверг, 23 апреля, на сайте Кремля появился список поручений, которые президент Владимир Путин сформировал для правительства по итогу совещания о поддержке строительной отрасли.
Форпост Северо-Запад 04:41
Здоровье
В Германии рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса
Результаты вскрытия умерших от коронавируса людей в Германии и Швейцарии говорят о наличии у них других заболеваний, заявил судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель, 22 апреля сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
ИА Красная Весна 03:44