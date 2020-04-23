Общество

РИА НовостиРИА НовостиВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение возобновится только в апреле 2021 года, заявил основной владелец и гендиректор S7 Group Владислав Филев в интервью "Коммерсанту".
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил
 основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБКвчера в 20:55

Подробнее о событии

Владелец S7 ожидает возобновление международного авиасообщения через год

Ведомости02:49

Владелец S7 спрогнозировал возобновление международных перелетов в апреле 2021 года

Интерфакс02:41

Владелец S7 ждет открытия международного авиасообщения в апреле 2021 года

Коммерсантъвчера в 19:53

Совладелец S7 назвал сроки возобновления международного сообщения

ТАССвчера в 21:42

Поток авиапассажиров в России после окончания пандемии сократится вдвое, полагает владелец авиакомпании S7

Эхо Москвывчера в 22:09

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

РБКвчера в 20:55

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

РИА Новости02:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Энергетика

Цены на нефть растут, отыгрывая обвал начала недели

Мировые цены на нефть утром в четверг продемонстрировали уверенный рост на уровне 9-12%, частично отыграв падение, которое наблюдалось в начале недели.
ФАН 02:05
76
Экономика

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
11
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании

РБК 01:09
50
Футбол

Андрей Шевченко: понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов

Понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов — и усердно над этим работал.
Чемпионат 00:50
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,9K
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
81
Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 08:59
1,4K
Политика

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
464
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС 02:24
Общество

Крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи

Крепкий алкоголь в небольших бутылках может исчезнуть из продажи. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 02:48
Шоу-бизнес

Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой

Ореанда-Новости вчера в 09:17
101
Космос

Где время идет быстрее, когда оно закончится и кто живет в прошлом

Кстати, Большой взрыв и запуск всех процессов формирования вселенной разделяет так называемое планковское время - квант времени, самое малое значение.
Популярная механика вчера в 09:16
2
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
280
Экономика

ЦБ раскритиковал предложения министра ЕЭК Глазьева

Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 02:41
1,4K
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
4
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
62
Авто

Land Rover презентовал гибридные Evoque и Discovery Sport

С места до 100 км/ч Range Rover Evoque P300e разгоняется 6,4 секунды, Land Rover Discovery Sport P300e развивает ту же скорость за 6,6 секунды.
Автоновости дня вчера в 02:58
1
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
59
Общество

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
27
Здоровье

В Астраханской области обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции

Пренебрежение правилами самоизоляции привело к возникновению нового очага заражения коронавирусной инфекции.
Блокнот Астрахань вчера в 13:29
14
Происшествия

В Севастополе за сутки никому не диагностировали коронавирус

В стационарах продолжают лечение 13 человек За сутки в Севастополе никому не диагностировали COVID-19.
SM News 21 апреля в 04:44
52
Футбол

Халк: Мечтаю вернуться в «Порту»

Полузащитник Шанхай СИПГ Халк заявил о желании вернуться в Порту. Конечно, непросто покинуть место, к которому ты привык.
Советский спорт вчера в 14:30
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News 21 апреля в 06:00
15
Авто

Chevrolet начал поставлять модель, которая дешевле Lada Granta

На рынке Казахстана Chevrolet Damas и Chevrolet Labo стоят дешевле, чем самая доступная версия Lada Granta.
iReactor вчера в 15:11
30
Экономика

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
33
Общество

Пятая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, в Москве пройдет пятая масштабная дезинфекция.
Вечерняя Москва 01:24
4
Здоровье

Дан прогноз по возвращению россиян к нормальной жизни

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда Россия вернется к нормальной жизни.
Рамблер 20 апреля в 15:47
868
Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 21 апреля в 12:51
250
Общество

Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
465
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное