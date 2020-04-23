Общество
РИА НовостиВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение возобновится только в апреле 2021 года, заявил основной владелец и гендиректор S7 Group Владислав Филев в интервью "Коммерсанту".
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с чего всё началось
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.РБКвчера в 20:55
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