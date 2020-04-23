О том, что правила игры сейчас важнее, чем господдержка, сроках завершения кризиса и его последствиях для отрасли “Ъ” рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

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