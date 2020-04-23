Общество

РБКРБКВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
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с чего всё началось

Владелец S7 Владислав Филев о правилах игры во время эпидемии

О том, что правила игры сейчас важнее, чем господдержка, сроках завершения кризиса и его последствиях для отрасли “Ъ” рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
Коммерсантъ03:11

Подробнее о событии

Совладелец S7 назвал сроки возобновления международного сообщения

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Интерфакс02:41

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

РИА Новости02:35

Названы сроки восстановления международного авиасообщения

Московский Комсомолец03:29

Поток авиапассажиров в России после окончания пандемии сократится вдвое, полагает владелец авиакомпании S7

Эхо Москвывчера в 22:09

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

РБКвчера в 20:55

Владелец S7 ждет открытия международного авиасообщения в апреле 2021 года

Коммерсантъвчера в 19:53
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Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну

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Число больных коронавирусом выросло до 185 в Приморье

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EastRussia 03:16
Финансы

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Чистая прибыль банковского сектора в марте составила около 190 млрд руб. (доходность на балансовый капитал около 23% в годовом выражении), что на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год.
Finam.Ru 03:38
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Общество

Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Общество

Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
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Энергетика

Цены на нефть растут на 9-12%, отыгрывая обвал в начале недели

Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 9%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели, свидетельствуют данные торговых площадок.
ПРАЙМ 01:15
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Экономика

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Китайская компания Chinaoil возглавила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2019 года — и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок: 39,7 млн т на $18,3 млрд.
Forbes 01:19
Здоровье

Число больных коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 400

По одному заразившемуся добавили в общую картину региона Батайск, Зверево, Новошахтинск, Таганрог, Волгодонский, Красносулинский, Семикаракорский и Тарасовский районы.
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Авто

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Sports.ru вчера в 21:30
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В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
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Происшествия

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Экономика

В Саратове для бизнеса в 2 раза снизили налог на доходы

В Саратове ставку единого налога на вменённый доход для отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, снизили в 2 раза.
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Транспорт

РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные

Москва, 23 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Номер мобильного телефона или адрес электронной почты (e-mail) обязаны предоставлять с 23 апреля все пассажиры, приобретающие билеты на поезда «Российских железных дорог» (РЖД), сообщает пресс-служба холдинга.
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Технологии

WhatsApp пересмотрел лимит ограничений в видеозвонках

Лимит пользователей, которые могут участвовать в групповых аудио- и видеозвонках мессенджера WhatsApp увеличен в два раза, об этом разработчики сообщили порталу WABetaInfo.
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В прокат выходит фантастический фильм «Спутник»

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Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
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Общество

В России может появиться единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
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Автоспорт

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Где время идет быстрее, когда оно закончится и кто живет в прошлом

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В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 52 тысячи

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Экономика

Выручка Mail.Ru Group по МСФО выросла в I квартале на 14,3%

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