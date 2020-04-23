Общество
РБКВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
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с чего всё началось
О том, что правила игры сейчас важнее, чем господдержка, сроках завершения кризиса и его последствиях для отрасли “Ъ” рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.Коммерсантъ03:11
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Шоу-бизнес
Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну
Пятый канал вчера в 10:51
Происшествия
Число больных коронавирусом выросло до 185 в Приморье
В Приморском крае коронавирус подтвердился еще у семи человек, в том числе у ребенка.
EastRussia 03:16
Финансы
Прибыль российских банков в марте выросла на 34%
Чистая прибыль банковского сектора в марте составила около 190 млрд руб. (доходность на балансовый капитал около 23% в годовом выражении), что на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год.
Finam.Ru 03:38
Общество
Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
Энергетика
Цены на нефть растут на 9-12%, отыгрывая обвал в начале недели
Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 9%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели, свидетельствуют данные торговых площадок.
ПРАЙМ 01:15
Экономика
Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти
Китайская компания Chinaoil возглавила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2019 года — и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок: 39,7 млн т на $18,3 млрд.
Forbes 01:19
Здоровье
Число больных коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 400
По одному заразившемуся добавили в общую картину региона Батайск, Зверево, Новошахтинск, Таганрог, Волгодонский, Красносулинский, Семикаракорский и Тарасовский районы.
SM News вчера в 04:59
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Футбол
Селюк о Самохвалове: «Не кажется ли вам, что две смерти в одном клубе за 1,5 года – это чересчур много?»
Дожили, что в одном из топ-клубов России за полтора года умерло два молодых футболиста.
Sports.ru вчера в 21:30
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
В кузбасской деревне загорелись семь домов
Семь частных домов загорелись в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
РИА Новости 03:50
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Экономика
В Саратове для бизнеса в 2 раза снизили налог на доходы
В Саратове ставку единого налога на вменённый доход для отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, снизили в 2 раза.
Регион 64 02:54
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Транспорт
РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные
Москва, 23 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Номер мобильного телефона или адрес электронной почты (e-mail) обязаны предоставлять с 23 апреля все пассажиры, приобретающие билеты на поезда «Российских железных дорог» (РЖД), сообщает пресс-служба холдинга.
REGNUM вчера в 18:08
Технологии
WhatsApp пересмотрел лимит ограничений в видеозвонках
Лимит пользователей, которые могут участвовать в групповых аудио- и видеозвонках мессенджера WhatsApp увеличен в два раза, об этом разработчики сообщили порталу WABetaInfo.
Аргументы и Факты 02:13
Кино
В прокат выходит фантастический фильм «Спутник»
РЕН ТВ 02:57
Здоровье
В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу
Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
В России может появиться единый центр контроля за водителями
В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
Автоспорт
Ferrari пригрозила уходом из Формулы 1
Команда Ferrari категорически против и теперь даже пригрозила уходом из чемпионата.
Autosport.com.ru 02:34
Наука
Где время идет быстрее, когда оно закончится и кто живет в прошлом
Кстати, Большой взрыв и запуск всех процессов формирования вселенной разделяет так называемое планковское время - квант времени, самое малое значение.
Популярная механика вчера в 09:16
Хоккей
Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры
Газета.Ru вчера в 16:41
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 52 тысячи
В пятёрке регионов по приросту заболевших: Москва (+ 3083 случая за сутки) Московская область (+ 718) Санкт-Петербург (+ 127) Нижегородская область (+ 101) Свердловская область (+ 84) Статистика по всем субъектам выглядит так: Всего с начала эпидемии в нашей стране зарегистрировано 52763 случая коронавируса во всех регионах, умерло 456 пациентов, выздоровело 3873.
Life.ru 21 апреля в 03:36
Экономика
Выручка Mail.Ru Group по МСФО выросла в I квартале на 14,3%
Чистая прибыль сократилась на 22,2% до 2,203 миллиарда руб. Показатель EBITDA увеличился на 4,1% до 5,729 миллиарда руб.
Вести.Ru 03:02
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
Телеканал Санкт-Петербург 21 апреля в 08:30