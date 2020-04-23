Общество
РИА НовостиВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение возобновится только в апреле 2021 года, заявил основной владелец и гендиректор S7 Group Владислав Филев в интервью "Коммерсанту".
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с чего всё началось
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.РБКвчера в 20:55
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Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика
Путин назначил генерала заместителем главы Следственного комитета
Президент России Владимир Путин назначил генерала Эдуарда Кабурнеева заместителем главы Следственного комитета.
Piter.tv вчера в 10:26
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Политика
МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»
Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 08:59
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану
Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru вчера в 08:09
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Общество
Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели
При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели.
РБК вчера в 12:51
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания вчера в 09:09
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 21 апреля в 03:21
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Культура
Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»
Lenta.ru вчера в 23:14
Общество
Аксенов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда
Аксенов назвал некоторых прилетевших из-за границы крымчан «баламутами» за их выступление против режима самоизоляции.
RuNews24.ru вчера в 23:34
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38
Общество
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
Общество
В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники.
Вести Татарстан вчера в 08:36
Политика
Украина ликвидирует «Укроборонпром»
«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru вчера в 14:00
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Здоровье
СПЧ Башкирии создаст рабочую группу для проверки поликлиник
Глава Башкирии предложил Совету по правам человека сформировать рабочую группу, которая вместе со специалистами минздрава, будет проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в поликлиниках.
Московский Комсомолец 02:18
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM вчера в 10:48
Авто
Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей
SpeedMe вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52