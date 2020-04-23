с чего всё началось

Международное авиасообщение возобновится только в апреле 2021 года, заявил основной владелец и гендиректор S7 Group Владислав Филев в интервью "Коммерсанту".

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,8K

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Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 1,3K

Шоу-бизнес Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая. 74

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail. 222

Политика В Госдуме предложили разблокировать Telegram Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. 348

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 52

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Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 59

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Общество Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».

Общество В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники. 1K

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Здоровье В России закончилась эпидемия гриппа В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". 229

Здоровье СПЧ Башкирии создаст рабочую группу для проверки поликлиник Глава Башкирии предложил Совету по правам человека сформировать рабочую группу, которая вместе со специалистами минздрава, будет проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в поликлиниках. 16

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 74

Шоу-бизнес Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram. 51