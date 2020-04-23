Общество
РБКВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
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с чего всё началось
О том, что правила игры сейчас важнее, чем господдержка, сроках завершения кризиса и его последствиях для отрасли “Ъ” рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.Коммерсантъ03:11
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Общество
Минкомсвязь не запретит Zoom до появления отечественных аналогов
Минкомсвязь не будет запрещать использовать видеосервисы по типу Zoom для образования.
Российская газета 04:43
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Здоровье
Новых случаев коронавируса в Амурской области не выявлено
Напомним, что всего в Приамурье опасную инфекцию нашли у 20 человек. В Амурской области новых случаев коронавируса не выявлено.
Телепорт 21 апреля в 20:34
Экономика
Индекс Dow Jones упал на почти 3% на фоне ситуации на рынке нефти
Крупнейшие американские фондовые индексы опустились на 3% на закрытии торгов на фоне ситуации на нефтяном рынке.
Газета.Ru 21 апреля в 16:42
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Здоровье
В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Культура
Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
Здоровье
Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане
Вестник Кавказа 02:08
Происшествия
В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем футбольного клуба ЦСКА
«Долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба», — сообщили в компании.
ФАН вчера в 10:22
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Экономика
На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже
Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
Общество
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США возросло до 777
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt возросло до 777.
RT на русском вчера в 16:51
Общество
Минздрав выступил за продление карантина на майские праздники
Ограничения по коронавирусу в России необходимо продлить и на майские праздники, заявил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брило.
Компания вчера в 07:04
Интернет
Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV
Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
Общество
В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
REGNUM 04:16
Происшествия
На Кубани за последние сутки подтверждено 20 случаев коронавируса
13 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по одному в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах.
Администрация Краснодарского края вчера в 03:56
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 08:16
Политика
Германия и Франция призвали Россию расследовать угрозы Елене Милашиной
Германия и Франция призвали российские власти расследовать угрозы в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, материал которой о коронавирусе в Чечне раскритиковал глава республики Рамзан Кадыров.
Телеканал RTVI вчера в 07:07
Общество
В Татарстане выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане зарегистрировали 75 новых случаев коронавирусной инфекции, рассказала на онлайн-брифинге руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Татар-информ вчера в 03:53
Общество
В России выявили 4774 случая заражения коронавирусом
За сутки в 81 российском регионе выявили 4774 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:33
Происшествия
Число больных коронавирусом выросло до 185 в Приморье
В Приморском крае коронавирус подтвердился еще у семи человек, в том числе у ребенка.
EastRussia 03:16
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
Общество
Банки предупредили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Крупные российские банки зафиксировали рост активности мошенников в период режима самоизоляции, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей ВТБ и Промсвязьбанка.
Rambler News Service 00:29
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев коронавируса
Региональный оперштаб по коронавирусу опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. Еще у 25 человек выявили заболевание.
Тульская пресса 03:46