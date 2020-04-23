Общество

РБКРБКВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил
 основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБКвчера в 20:55

Подробнее о событии

Владелец S7 предсказал целый год без международного авиасообщения

Ридус00:35

Глава S7 назвал сроки возобновления международных рейсов

Компаниявчера в 23:56

Владелец S7 ждет открытия международного авиасообщения в апреле 2021 года

Коммерсантъвчера в 19:53

Владелец S7: международное авиасообщение возобновится через год

Pravda.Ruвчера в 21:23

Поток авиапассажиров в России после окончания пандемии сократится вдвое, полагает владелец авиакомпании S7

Эхо Москвывчера в 22:09

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

РБКвчера в 20:55

Владелец S7: международные полеты могут возобновиться через год

АБНвчера в 23:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Общество

МВД в Новосибирске начало проверку записи о плане по штрафам

Sibnet Новости вчера в 23:02
123
Наука

Ранние зародыши мыши не смогли полноценно развиться в космосе

N+1 вчера в 02:11
6
Общество

Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
8
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
Интерфакс вчера в 10:29
3
Общество

Мэр Сибая оправдался за свои слова о проигравших жителях Башкирии

Уфа1.ру 00:06
199
Общество

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
24
Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК вчера в 11:46
45
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 21 апреля в 03:21
59
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 21 апреля в 05:05
3,2K
Общество

Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 08:06
8
Общество

Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели

При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели.
РБК вчера в 12:51
187
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
176
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Кино

Дважды номинированная на «Оскар» актриса Ширли Найт скончалась в США

Найт дважды была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года.
ФАН вчера в 19:20
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
78
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,5K
Культура

Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru вчера в 23:14
12
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
918
Политика

Помпео заявил о планах сменить руководство ВОЗ

Президент США Дональд Трамп 15 апреля заявил о приостановке финансирования ВОЗ.
Daily Storm 01:05
1
Кино

В Японии создали 3D-мультфильм о Чебурашке

Японские мультипликаторы представили 3D-мультфильм о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
Известия 01:05
2
Происшествия

Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки

Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Kursk.com 20 апреля в 08:48
29
Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
1,9K
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
283
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
896
Происшествия

В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 21 апреля в 00:39
5
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1K
Происшествия

В Петербурге загорелся металлический ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
1
Футбол

Переход Мбаппе в «Реал» не состоится летом из-за пандемии

Если бы не было коронавируса, переход мог состояться уже в ближайшее летнее трансферное окно.
ГЛАС.RU вчера в 02:36
Общество

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Он сделал это в ответ на вопросы жителей региона о возможности открыть парикмахерские.
Компания 21 апреля в 23:22
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владислав Феликсович Филёв
Российский предприниматель
Российский предприниматель, генеральный директор «S7 AirSpace Corporation».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное