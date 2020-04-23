с чего всё началось

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Общество Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 8

Общество В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News. 3

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