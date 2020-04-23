Общество
РБКВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
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Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.РБКвчера в 20:55
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В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Lenta.ru вчера в 22:45
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Напомним, что сегодня цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года, а 20 апреля стоимость марки WTI упала до отрицательных значений - до отметки минус 40,32 доллара за баррель.
Аргументы и Факты вчера в 10:02
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Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
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Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
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В Курганской области к вечеру 22 апреля подтверждено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией.
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
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