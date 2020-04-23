Общество

РБКРБКВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
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с чего всё началось

Владелец S7 Владислав Филев о правилах игры во время эпидемии

О том, что правила игры сейчас важнее, чем господдержка, сроках завершения кризиса и его последствиях для отрасли “Ъ” рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
Коммерсантъ03:11

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Названы сроки восстановления международного авиасообщения

Московский Комсомолец03:29

Владелец S7 спрогнозировал возобновление международных перелетов в апреле 2021 года

Интерфакс02:41

Совладелец S7 назвал сроки возобновления международного сообщения

ТАССвчера в 21:42

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

РИА Новости02:35

Поток авиапассажиров в России после окончания пандемии сократится вдвое, полагает владелец авиакомпании S7

Эхо Москвывчера в 22:09

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

РБКвчера в 20:55

Владелец S7 ждет открытия международного авиасообщения в апреле 2021 года

Коммерсантъвчера в 19:53
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Общество

Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
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Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
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Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

Интерфакс 02:59
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
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Общество

Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады

Детские сады в Калининградской области откроют уже в мае. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.
КП - Калининград 03:23
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Космос

«БепиКоломбо» услышал «песню» магнитного поля Земли

В результате получилась своеобразная «песня» магнитного поля нашей планеты, по которой можно изучать структуру магнитосферы Земли, сообщается в твиттере миссии.
N+1 вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Общество

Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса

В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии.
Четвертая Власть 05:06
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
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Биатлон

Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Авто

Audi представила седан Audi A3 нового поколения

Компания Audi официально представила новое поколение седана Audi A3.
Автоновости дня 21 апреля в 03:02
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Шоу-бизнес

Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства

На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
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Происшествия

Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили

Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru вчера в 08:44
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Общество

В Ростовской области число больных коронавирусом превысило 460 человек

В Ростовской области за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 71 человека. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:35
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Политика

Минкомсвязь пока не дала оценку законопроекту о разблокировке Telegram

Минкомсвязь не проводила оценку законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 05:28
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Хоккей

Двукратный чемпион ОИ Мальцев находится в искусственной коме

Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в состоянии искусственной комы.
RT на русском 03:21
Политика

Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса

Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей говорится в сообщении чиновников В администрации президента Владимира Зеленского заметили, что делегация страны намерена создать рабочую группу с участием представителей пограничных и таможенных служб РФ и Украины, а также с посредниками ОБСЕ.
Piter.tv 02:34
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Происшествия

СМИ сообщают о закрытии на карантин травматологии абаканской больницы

По предварительным данным сегодня закрыли на карантин травматологию в Абаканской городской больнице.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 09:53
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Наука

Кофе влияет на восприятие вкуса человека

Evo-rus.com 01:35
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
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Общество

Производители водки просят Росстандарт не запрещать «чекушки»

Как пишет «Коммерсантъ», после 1 июля 2020 года из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в небольших бутылках.
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Президент «Урала»: «Мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное возобновление сезона в РПЛ.Какое лига примет решение, так и будем делать.
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Экономика

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
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Армия и оружие

В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57

The National Interest рассказал, почему Индия отказалась от сделки с Россией. В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57.
Piter.tv 05:04
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Общество

В Тульской области коронавирусом заразились еще 25 человек

Остальные заразились после контакта с ранее инфицированными.
Тульские СМИ 04:17
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