Общество
РБКВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
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с чего всё началось
О том, что правила игры сейчас важнее, чем господдержка, сроках завершения кризиса и его последствиях для отрасли “Ъ” рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.Коммерсантъ03:11
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Общество
Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве
Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
Общество
Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился
Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты
Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
Общество
Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады
Детские сады в Калининградской области откроют уже в мае. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.
КП - Калининград 03:23
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Космос
«БепиКоломбо» услышал «песню» магнитного поля Земли
В результате получилась своеобразная «песня» магнитного поля нашей планеты, по которой можно изучать структуру магнитосферы Земли, сообщается в твиттере миссии.
N+1 вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Общество
Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса
В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии.
Четвертая Власть 05:06
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Происшествия
В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
Биатлон
Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента
Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Авто
Audi представила седан Audi A3 нового поколения
Компания Audi официально представила новое поколение седана Audi A3.
Автоновости дня 21 апреля в 03:02
Шоу-бизнес
Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства
На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
Uznayvse.ru 04:21
Происшествия
Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили
Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru вчера в 08:44
Общество
В Ростовской области число больных коронавирусом превысило 460 человек
В Ростовской области за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 71 человека. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:35
Политика
Минкомсвязь пока не дала оценку законопроекту о разблокировке Telegram
Минкомсвязь не проводила оценку законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 05:28
Хоккей
Двукратный чемпион ОИ Мальцев находится в искусственной коме
Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в состоянии искусственной комы.
RT на русском 03:21
Политика
Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса
Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей говорится в сообщении чиновников В администрации президента Владимира Зеленского заметили, что делегация страны намерена создать рабочую группу с участием представителей пограничных и таможенных служб РФ и Украины, а также с посредниками ОБСЕ.
Piter.tv 02:34
Происшествия
СМИ сообщают о закрытии на карантин травматологии абаканской больницы
По предварительным данным сегодня закрыли на карантин травматологию в Абаканской городской больнице.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 09:53
Наука
Кофе влияет на восприятие вкуса человека
Evo-rus.com 01:35
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Общество
Производители водки просят Росстандарт не запрещать «чекушки»
Как пишет «Коммерсантъ», после 1 июля 2020 года из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в небольших бутылках.
Profibeer.ru 03:43
Футбол
Президент «Урала»: «Мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное возобновление сезона в РПЛ.Какое лига примет решение, так и будем делать.
Soccer.ru 05:42
Экономика
Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
Армия и оружие
В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57
The National Interest рассказал, почему Индия отказалась от сделки с Россией. В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57.
Piter.tv 05:04
Общество
В Тульской области коронавирусом заразились еще 25 человек
Остальные заразились после контакта с ранее инфицированными.
Тульские СМИ 04:17