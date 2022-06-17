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Владелец «Северстали» Мордашов порассуждал о состоянии российской экономики

Российский миллиардер, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов в ходе Петербургского международного экономического форума порассуждал о препятствиях для развития российской экономики.
Lenta.ru
По оценке Forbes, Мордашов занимает пятое место среди богатейших предпринимателей России с состоянием в 13,2 миллиарда долларов.
Lenta.ru
28 февраля Евросоюз ввел санкции против Мордашова.
РБК
Из-за введенных ограничений «Северсталь» столкнулась с трудностями при экспорте продукции в страны Запада, а также с обвалом котировок своих акций.
Lenta.ru

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Мордашов предложил воспользоваться «импульсом войны», чтобы действовать
РБК05:17
Владелец «Северстали» Мордашов порассуждал о состоянии российской экономики
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«Нам нужна война, чтобы заставить себя действовать»: Мордашов назвал новый стимул для экономики
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