Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения, сообщается в заявлении WikiLeaks в Twitter.
В ходе визита на Украину канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги «за закрытыми дверями» выдвинули коллеге Владимиру Зеленскому тайные требования.
Глава РК Сергей Аксенов предупредил главу администрации Феодосии Андрея Лебедева об увольнении вместе с полным составом подчиненных вплоть до советников, если они до 22 июня не решат все системные вопросы.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.