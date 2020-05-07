Коронавирус
RT на русскомВладелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщается на официальном сайте клуба, на данный момент Федун находится на лечении в больнице.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество
Более 200 тыс. сотрудников предприятий вернутся на работу в Москве
Порядка 200 тыс. работников смогут вернуться на предприятия промышленности Москвы с 12 мая.
Известия 10:27
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Политика
Путин заявил о необходимости анализа санитарных мер во всех отраслях
После спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных мер во всех отраслях. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 08:08
Общество
Грузия откроет границы для иностранцев с 1 июля
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что Тбилиси, который сейчас закрыт на въезд и выезд, будет открыт с 11 мая, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 07:15
Единоборства
Тайсон согласился подраться с Емельяненко
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов предложил экс-чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Майку Тайсону сразиться с бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым.
Общественная служба новостей 00:42
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Общество
Омскую область отнесли к регионам со средним вирусным суверенитетом
Омская область попала в группу со средним вирусным суверенитетом: – Двухнедельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
Коммерческие Вести 02:48
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Авто
Названы авто, которые пришли и ушли из России в апреле 2020 года
Ушли или потеряли комплектации: Кроссовер Haval H6 вскоре покинет российский рынок — представительство бренда уже снизило цены на эту модель и, по сути, начало ее финальную распродажу.
Тарантас Ньюс 05 мая в 07:33
Политика
У личного помощника Трампа выявили коронавирус
Тест на коронавирус у одного из военнослужащих ВМС США, который является личным помощником американского президента Дональда Трампа, оказался положительным, пишут СМИ.
Взгляд.ру 12:01
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Общество
Переживших коронавирус не пустят в армию США
Министерство обороны США подтвердило, что претендентов, переживших коронавирус SARS-CoV-2, будут на этом основании бессрочно признавать негодными к военной службе.
Lenta.ru 09:35
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
Общество
Соседи: с 12 мая в Ивановской области заработают предприятия
Сразу после майских праздников в Ивановской области заработают промышленные и производственные предприятия.
Ярновости 05:41
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 08:25
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Игры
В Сети появился сюжетный трейлер The Last of Us Part II
NewInform вчера в 13:13
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Здоровье
Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19
Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
РИА Новости 08:38
Общество
С марта за пособием по безработице обратились более 33 млн американцев
Отмечается, что за неделю с 26 апреля по 2 мая за выплатой пособия обратились 3,16 млн американцев, хотя эксперты ранее ожидали, что данный показатель не превысит 3 млн человек.
Аргументы и Факты 10:44
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули
Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
Общество
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
Общество
Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева
6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 06:02
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера
Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Башкирии
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфман 7 мая предупредил о погоде на ближайшие пять дней.
Независимая Уральская газета 02:05