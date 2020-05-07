Коронавирус

Новый ВекНовый ВекВладелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Председателя совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с диагнозом COVID-19, сообщает официальный сайт клуба. Ранее Леонид Федун рассказал о финансовых убытках клуба из-за паузы в чемпионате России, решение о которой было принято из-за угрозы пандемии коронавируса.
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«Заболеть коронавирусом — это трагедия». Как поддерживают Федуна, попавшего в больницу

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Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

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Общество

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Торговая сеть «Карусель» сократит число своих гипермаркетов в Северной столице.
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Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»

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Политика

Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
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Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
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Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний»

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Политика

США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай

США вряд ли согласны на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), пока к переговорам не подключится Китай, пишет The Washington Times со ссылкой на слова спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 12:00
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms

В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
Ведомости 12:33
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Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы

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Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

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Общество

Глава Минздрава призвал перенести ЕГЭ на август-сентябрь

ЕГЭ следует перенести на август-сентябрь на фоне пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Происшествия

У экс-замначальника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти нашли коттедж в Сертолово на 18 миллионов рублей

На участке в Сертолово нашли недвижимость стоимостью больше 18 миллионов рублей. Все объекты возводились с 2016 по 2019 годы.
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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Политика

Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравили друг друга с 75-летием победы над нацизмом и выразили готовность к диалогу по проблемам двусторонних отношений и международной повестки дня, в том числе — по совместной борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
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ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе

Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
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Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

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Наука

Климат не влияет на распространение коронавируса

Климат не влияет на распространение пандемии коронавируса.
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Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
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Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
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Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
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Общество

Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России

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Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
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Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
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Технологии

Илон Маск пообещал чипировать людей через год

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В Алтайском крае ввели масочный режим

В Алтайском крае работают предприятия сферы бытового обслуживания, магазины непродовольственных товаров.
Вести Алтай 11:25
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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