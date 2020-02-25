Общество

News.ruNews.ruВладелец «Спартака» Федун потерял более $500 млн из-за коронавируса

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун лишился $508 млн. в результате падения индексов на фондовых биржах в разных странах из-за вспышки коронавируса.
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Миллиардеры Алекперов и Михельсон потеряли миллионы долларов из-за коронавируса

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Федун потерял за одни сутки более 500 миллионов долларов

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Владелец «Спартака» Федун потерял более 500 млн долларов за сутки из-за коронавируса

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Владелец «Спартака» Федун потерял более $ 500 млн за сутки из-за коронавируса

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Спорт-Экспресс04:17

Владелец «Спартака» потерял $508 млн из-за коронавируса

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
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Lenta.ru вчера в 08:45
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ВВС США в ближайшее время объявят тендер на разработку и поставку в войска электрических и гибридных транспортных летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой.
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В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
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Вакарчук уходит из Верховной рады

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Песков вновь опроверг обвинения США о «вмешательстве» России

США регулярно обвиняют Россию в некоем «вмешательстве», Москва настаивает на том, что этого не было и нет, заявил во вторник, 25 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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