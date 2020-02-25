Общество
News.ruВладелец «Спартака» Федун потерял более $500 млн из-за коронавируса
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун лишился $508 млн. в результате падения индексов на фондовых биржах в разных странах из-за вспышки коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Авто
Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года
Mazda 6 новой генерации будет выпущена не раньше марта 2022 года.
Авто
Geely запускает службу онлайн-продаж в Китае
Китайский автопроизводитель Geely запускает онлайн-сервис по продажам в Китае, а также службу доставки, помогая клиентам покупать автомобили, не выходя из дома.
Игры
Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X
Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).
Здоровье
ВОЗ призвала готовиться к пандемии: коронавирус расползается по миру
Коронавирус шагнул с севера на юг Италии. Сегодня зафиксирован первый случай заражения в Палермо.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал, что собирается делать после ухода с Первого канала
Армия и оружие
Турецкие военные атаковали сирийскую армию в Идлибе
Турецкие военные совместно с вооруженной сирийской оппозицией атаковали позиции армии Сирии в городе Найраб (провинция Идлиб).
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Футбол
«Чувствовал, что это судьба». Рами рассказал о переходе в «Сочи»
Французский защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал, как выбрал сочинский клуб в последний день трансферного окна.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Общество
В Курганской области ждут Мишустина с министрами
В Курганской области 25 февраля около полудня ожидается рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина, который собирается прилететь вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Армия и оружие
ВВС США начнут летать на электрических и гибридных аэротакси
ВВС США в ближайшее время объявят тендер на разработку и поставку в войска электрических и гибридных транспортных летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой.
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
Наука
Млекопитающие, вымирающие из-за изменения климата, важны для экосистемы
Специалисты провели научную работу, по результатам которой стало известно, что млекопитающие, вымирающие из-за изменения климата, важны для экосистемы.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Кино
Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
Наука
Медики объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак
Зарубежные исследователи выяснили, что здоровые клетки организма, благодаря определенному гену, помогают выживать злокачественным клеткам.
Политика
Вакарчук уходит из Верховной рады
Украинский музыкант и политик Святослав Вакарчук принял решение уйти с должности депутата Верховной рады, сообщает ИА «Интерфакс-Украина».
Экономика
Каждый новорожденный в России обходится бюджету в 8 млн рублей
Власти страны решили демографическую проблему при помощи социальных поддержек роженицам Глава Российского государства Владимир Путин и правительство – как в новом, так и в предыдущем составе – выступают за улучшение демографической обстановки в стране и разрабатывают меры государственной поддержки, которые бы способствовали увеличению рождаемости в стране.
Происшествия
Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину
Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Политика
Песков вновь опроверг обвинения США о «вмешательстве» России
США регулярно обвиняют Россию в некоем «вмешательстве», Москва настаивает на том, что этого не было и нет, заявил во вторник, 25 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.