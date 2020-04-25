Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruВладелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России

Напомним, розыгрыш нынешнего сезона РПЛ был приостановлен 17 марта. Позже в РФС сообщили, что футбольные турниры в стране не будут возобновлены раньше 31 мая. После 22 туров российского первенства единоличным лидером турнирного зачета РПЛ является "Зенит", набрав 50 очков.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Леонид Федун: Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат пора заканчивать

После объявления пандемии по всей Европе встал вопрос - что делать с прерванными чемпионатами. Сначала УЕФА настаивала, чтобы первенства не объявляли законченными, иначе бы клубы, да и сама ассоциация, теряла бы огромные деньги от невыполненных контрактов.
Комсомольская правда24 апреля в 07:25

Подробнее о событии

Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить сезон РПЛ

Газета.Ru11:36

Федун снова призвал завершить сезон, Европа выходит из изоляции, Мозякин идет на сокращение

Советский спорт01:00

Леонид Федун: тысячу раз говорил, что чемпионат надо завершать. Мы всё равно это сделаем

Чемпионатвчера в 10:10

Федун: чемпионат надо заканчивать, все равно это сделаем

Metaratingsвчера в 10:46

Леонид Федун: «Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать»

Матч ТВвчера в 10:19

Федун: «Чемпионат РПЛ пора заканчивать»

Sport.ruвчера в 11:28

Леонид Федун: Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат пора заканчивать

Комсомольская правда24 апреля в 07:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
829
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия 10:47
112
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
1,3K
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
83
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
29
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Lenta.ru 05:57
2,8K
Общество

Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
RT на русском 15:45
994
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
231
Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
143
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
2K
Общество

В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 21:37
1,9K
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Происшествия

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин

Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
133
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия вчера в 09:49
950
Здоровье

Родные умершего от коронавируса врача Филиппова получат миллион рублей

Как сообщили АБН в пресс-службе главы города, родные медика получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
АБН 12:39
27
Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону.
Вести.Ru 19:03
7
Общество

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

«В соответствии с постановлением правительства России от 31 марта после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, будет остановлен до 1 июля», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:22
602
Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Вести.Ru 12:59
759
Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
167
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Транспорт

Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста

В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
11
Происшествия

На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом

Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.
РИА Сахалин-Курилы 19:55
Общество

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа

В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 18:37
68
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
1,8K
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
145
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

Эннио Бордато добавил, что Джульетто Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.
RuNews24.ru 07:50
275
Политика

Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
22
Культура

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости 11:03
612
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное