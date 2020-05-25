Как стало известно «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы. 64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией. В медучреждение Федун поступил 7 мая, за это время он получил всю необходимую терапию.

с чего всё началось

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, который в начале мая был госпитализирован из-за заболевания коронавирусом, продолжит лечение в домашних условиях. Федун заявил ТАСС, что пока еще не до конца вылечился от заболевания, однако рассчитывает в скором времени вернуться к работе.

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