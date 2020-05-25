Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЛеонид Федун продолжит лечение от коронавируса дома

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, который в начале мая был госпитализирован из-за заболевания коронавирусом, продолжит лечение в домашних условиях. Федун заявил ТАСС, что пока еще не до конца вылечился от заболевания, однако рассчитывает в скором времени вернуться к работе.
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Леонид Федун выписан из больницы. Владелец «Спартака» перенес коронавирус

Как стало известно «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы. 64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией. В медучреждение Федун поступил 7 мая, за это время он получил всю необходимую терапию.
Спорт-Экспресс08:13

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Федун: «Лёгкие поражены, но теперь буду долечиваться дома»

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Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома

Чемпионат10:08

Федун — о выписке из больницы после лечения от коронавируса: «Еще не все хорошо. Буду долечиваться дома»

Sport24.ru09:44

Федун подтвердил, что продолжит лечение от коронавируса на дому

Матч ТВ10:24

Федун — о выписке из больницы: «Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома»

Спорт-Экспресс10:09

Леонид Федун: «Выписался, но еще не все хорошо. Легкие поражены, буду долечиваться дома»

Sports.ru09:25

Владелец «Спартака» Федун продолжит лечение от коронавируса дома

Metaratings10:25
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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