В сезоне-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, "Спартак" с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Также красно-белые вышли в полуфинал Олимп - Кубка России, где встретятся с петербургским "Зенитом".

с чего всё началось

Владелец «Спартака» Леонид Федун, которого выписали из больницы после госпитализации с коронавирусом, рассказал о состоянии здоровья. Федун сообщил, что у него поражены лёгкие, а лечиться он будет продолжать в домашних условиях. Восстановление займёт приблизительно две недели.

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