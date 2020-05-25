Коронавирус
MetaratingsВладелец «Спартака» Федун продолжит лечение от коронавируса дома
Владелец «Спартака» Леонид Федун, которого выписали из больницы после госпитализации с коронавирусом, рассказал о состоянии здоровья. Федун сообщил, что у него поражены лёгкие, а лечиться он будет продолжать в домашних условиях. Восстановление займёт приблизительно две недели.
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с чего всё началось
В сезоне-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, "Спартак" с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Также красно-белые вышли в полуфинал Олимп - Кубка России, где встретятся с петербургским "Зенитом".ТАСС Спорт09:16
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Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
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Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Футбол
Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо»
Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 10:41
Происшествия
В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ
Костромские следователи возбудили уголовное дело о продаже местной фирмой партии аппаратов ИВЛ с истекшим сроком хранения во Владимир.
Российская газета 12:04
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
Политика
Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Общество
Роспотребнадзор не видит дефицита коек для коронавирусных больных в Петербурге, а он есть
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет проблем с организацией коек для больных коронавирусом.
Neva.Today 14:46
Общество
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
Общество
Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня
Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса».
РБК 11:55
Общество
В России зафиксировали пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
В первом квартале 2020 года специалисты зафиксировали 44 случая высокого загрязнения воздуха в России, что на 57% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Новая газета 07:50
Гаджеты
Опубликованы цены на все модели iPhone 12
Все новые смартфоны получат OLED-дисплей и новейший процессор Apple А14 с поддержкой 5G. iPhone 12 и iPhone 12 Plus будут оснащены двойной камерой, а в моделях 12 Pro и 12 Pro Max установят тройную камеру с датчиком LiDAR, как у нового iPad Pro.
Astera 07:32
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
Путин утвердил закон о реформе ОСАГО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, зависящих от ряда условий.
Мой Брянск 09:20
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки
Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru 07:03
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Общество
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить после 31 мая и снять в середине июня.
Плюс один +1 12:13
Здоровье
В Дагестане продолжают работу специалисты Минздрава РФ
Специалисты из Минздрава России посетили медицинские учреждения в Махачкале, Хасавюрте, Дербенте, Тляратинском и Дахадаевском районах.
Зори Табасарана 13:38
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Экономика
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Аналитики банка считают, что доллар в случае массовой девальвации мировых валют пострадает в последнюю очередь, и это логично, но все-таки указывают клиентам на золото, а не на доллар в качестве главного актива, чья ценность в этом неприятном сценарии будет поддерживаться на высоком уровне.
РИА Новости 01:00
Здоровье
О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом
Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо 23 мая в 03:02