с чего всё началось

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом, передает "Комсомольская правда". О том, что тест Федуна дал положительный результат на коронавирус, стало известно 7 мая.

Спорт день за днем

Авто Кроссовер Suzuki Vitara осенью сменит поколение По предварительным данным, премьера нового поколения внедорожника Suzuki Vitara состоится осенью 2020 года, а продажи стартуют в первом квартале 2021 года. 2

Общество Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина 12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина. 201

Игры Тони Хоук подтвердил переиздания первых Tony Hawk’s Pro Skater Сегодня поклонники получили от скейтбордиста сообщение: Хоук официально подтвердил, что готовит переиздания первой и второй частей Tony Hawk's Pro Skater — с оригинальными локациями, героями и классическим саундтреком. 2

Общество В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона. 223

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты. 6

Футбол «Матч» покажет все матчи Бундеслиги Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура.

Здоровье Число инфицированных COVID-19 в Калининградской области удваивается каждые 8 дней Новый Калининград Из всех регионов СЗФО самые высокие темпы роста заболеваемости COVID-19 демонстрируют Санкт-Петербург, Калининградская и Псковская области, а также Республика Карелия.

Технологии Антитела обнаружены у большинства перенесших коронавирус В ходе тестирования у 57% пациентов был обнаружен высокий титр специфичных антител IgG, у 5% – низкий титр антител, а у 39% человек антитела вообще не были обнаружены. 3

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 125

Происшествия Марина Истиховская полностью оправдана Из-за действий ректора Истиховской университет, по мнению следствия, недополучил 67 тыс. руб. В июле 2017 года Сыктывкарский городской суд признал Истиховскую виновной по обоим преступлениям и назначил ей наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с запретом занимать определенные должности на два года.

Общество Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.

Здоровье Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 541

Общество Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте. 97

Технологии Новая версия Windows 10 уже появляется на ПК Не секрет, что изначально обновление операционной системы Windows 10 должны были представить 28 апреля текущего года для производителей компьютеров, а для остальных пользователей – 10 мая. 3