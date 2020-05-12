Коронавирус
Газета.RuВладелец «Спартака» Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом, передает "Комсомольская правда". О том, что тест Федуна дал положительный результат на коронавирус, стало известно 7 мая.
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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, госпитализированный из-за заражения коронавируса, в разговоре с журналистом «Комсомольской Правды» рассказал о своём самочувствии.Евро-футбол.ру12:33
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Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
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Общество
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Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
Городовой 01:57
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Кроссовер Suzuki Vitara осенью сменит поколение
По предварительным данным, премьера нового поколения внедорожника Suzuki Vitara состоится осенью 2020 года, а продажи стартуют в первом квартале 2021 года.
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Общество
Жалобы на завышение цен на медицинские перчатки поступили в ФАС
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Российская газета 12:54
Общество
Снятие ограничений в Ростовской области начнется с 15 мая
Губернатор Василий Голубев рассказал о плане выхода экономики и социальной сферы Ростовской области из ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 14:20
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Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru вчера в 10:04
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Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
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Тони Хоук подтвердил переиздания первых Tony Hawk’s Pro Skater
Сегодня поклонники получили от скейтбордиста сообщение: Хоук официально подтвердил, что готовит переиздания первой и второй частей Tony Hawk's Pro Skater — с оригинальными локациями, героями и классическим саундтреком.
Игромания.ру 11:35
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Футбол
«Матч» покажет все матчи Бундеслиги
Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура.
Комсомольская правда 09:58
Общество
Голикова назвала число регионов, которые могут снять ограничения
Сегодня 11 российских регионов могут выйти из режима ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, перейдя сразу ко второму этапу.
Профиль вчера в 10:54
Здоровье
Число инфицированных COVID-19 в Калининградской области удваивается каждые 8 дней
Новый Калининград Из всех регионов СЗФО самые высокие темпы роста заболеваемости COVID-19 демонстрируют Санкт-Петербург, Калининградская и Псковская области, а также Республика Карелия.
Новый Калининград.Ru 11:30
Технологии
Антитела обнаружены у большинства перенесших коронавирус
В ходе тестирования у 57% пациентов был обнаружен высокий титр специфичных антител IgG, у 5% – низкий титр антител, а у 39% человек антитела вообще не были обнаружены.
Взгляд.ру 13:36
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Общество
Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом
По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.
Регион 64 12:47
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Марина Истиховская полностью оправдана
Из-за действий ректора Истиховской университет, по мнению следствия, недополучил 67 тыс. руб. В июле 2017 года Сыктывкарский городской суд признал Истиховскую виновной по обоим преступлениям и назначил ей наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с запретом занимать определенные должности на два года.
ИА БНК 14:09
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Названы округа с худшей ситуацией по коронавирусу в Подмосковье
Как уточняется, в Одинцово 1189 больных, в Королеве 1184, в Красногорске и Подольске по 1120.
Подмосковье Сегодня 08:33
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Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Здоровье
Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу
Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:38
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
В интернет попали снимки нового Mercedes-Benz S-Класса, который сфотографировали в Китае во время дорожных испытаний.
Тарантас Ньюс 04:34
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим
Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте.
Тульская пресса вчера в 13:08
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Новая версия Windows 10 уже появляется на ПК
Не секрет, что изначально обновление операционной системы Windows 10 должны были представить 28 апреля текущего года для производителей компьютеров, а для остальных пользователей – 10 мая.
Vevby.ru 08:25
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В Россию едет новый Toyota Highlander
Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года.
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