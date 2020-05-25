Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВладелец «Спартака» Федун выписан из больницы

Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы, сообщает "Спорт-Экспресс". Федун был госпитализирован 7 мая после того, как его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
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Федун выписан из больницы. Он перенес коронавирус («СЭ»)

Sports.ru08:53

СМИ: владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы после лечения от коронавируса

Sport24.ru08:52

«СЭ»: Федуна выписали из больницы

Бомбардир.ру08:32

«Лёгкие поражены»: Федун рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

Евро-футбол.ру09:29

СМИ: Владелец «Спартака» Федун выписан из больницы

Матч ТВ08:27

Леонид Федун выписан из больницы. Владелец «Спартака» перенес коронавирус

Спорт-Экспресс08:13

Федун вылечился от коронавируса, его выписали из больницы

Metaratings08:35
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
Общество

Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных

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В Липецке объяснили просьбу губернатора «поменять цифры» по COVID-19

Опубликованная СМИ аудиозапись с совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, на котором губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призывал своих подчиненных «поменять цифры», подлинная.
РБК 07:44
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

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В Тульской области еще 111 жителей заразились коронавирусом

Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
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Происшествия

На юге Москвы произошла перестрелка

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Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом

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Lenta.ru вчера в 23:30
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Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

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Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
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Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
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Общество

В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
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Общество

Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
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Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости 08:47
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Здоровье

Минздрав надеется в короткие сроки ликвидировать очаг инфекции в БСМП

По словам министра, делается все для того, что в короткие сроки тот очаг ликвидировать, обработать здание учреждения со всеми требованиями санитарных норм и обратно вернуть строй.
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Chery запатентовала новый автомобильный бренд CheryExeed для России

Как рассказали изданию speedme.ru в российском офисе Chery, название бренда Cheryexeed происходит от компиляции слов «chery», что с означает «особое благословение» на китайском языке и «exeed», которое является производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить, превзойти).
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Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой

Сообщается, что во время маневров вблизи российских границ боевые корабли стран альянса столкнулись с проблемой сильнейшего обледенения.
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Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

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Прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала в Подмосковье

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Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции

Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым.
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Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
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СК начал проверку смерти петербурженки, к которой отказалась приезжать скорая

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В Приморье отец с тремя детьми прятались в лесу от коронавируса

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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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