Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы, сообщает "Спорт-Экспресс". Федун был госпитализирован 7 мая после того, как его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Общество Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных Коронавирусная инфекция выявлена у 980 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 238 заключенных.

Общество В Липецке объяснили просьбу губернатора «поменять цифры» по COVID-19 Опубликованная СМИ аудиозапись с совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, на котором губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призывал своих подчиненных «поменять цифры», подлинная. 392

Общество Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики. 46

Происшествия В Екатеринбурге пострадал человек из-за штормового ветра Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал. 4

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 133

Общество В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром. 116

Здоровье Минздрав надеется в короткие сроки ликвидировать очаг инфекции в БСМП По словам министра, делается все для того, что в короткие сроки тот очаг ликвидировать, обработать здание учреждения со всеми требованиями санитарных норм и обратно вернуть строй. 2

Авто Chery запатентовала новый автомобильный бренд CheryExeed для России Как рассказали изданию speedme.ru в российском офисе Chery, название бренда Cheryexeed происходит от компиляции слов «chery», что с означает «особое благословение» на китайском языке и «exeed», которое является производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить, превзойти).

Общество Индекс самоизоляции в городах-миллионниках падает Индекс самоизоляции, рассчитываемый компанией "Яндекс" для оценки количества людей на улицах городов во время распространения коронавируса, продолжает снижаться.

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 13

Музыка Группа ABBA может в 2020 году выпустить новые песни В 2018 году музыканты собрались в студии и решили выпустить новые песни к Рождеству. Но композиции так и не были представлены публике. 2

Здоровье Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы Выпадение волос, отечность, повышенная раздражительность и агрессия, постоянное ощущение зябкости могут быть признаками нарушений в работе щитовидной железы.

Политика Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым. 6

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,1K