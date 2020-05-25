Коронавирус
Газета.RuВладелец «Спартака» Федун выписан из больницы
Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы, сообщает "Спорт-Экспресс". Федун был госпитализирован 7 мая после того, как его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
Общество
Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных
Коронавирусная инфекция выявлена у 980 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 238 заключенных.
ТАСС 09:16
Общество
В Липецке объяснили просьбу губернатора «поменять цифры» по COVID-19
Опубликованная СМИ аудиозапись с совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, на котором губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призывал своих подчиненных «поменять цифры», подлинная.
РБК 07:44
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Общество
В Тульской области еще 111 жителей заразились коронавирусом
Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
Происшествия
На юге Москвы произошла перестрелка
Говорит Москва вчера в 12:18
Общество
Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом
Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
Происшествия
В Екатеринбурге пострадал человек из-за штормового ветра
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Здоровье
Минздрав надеется в короткие сроки ликвидировать очаг инфекции в БСМП
По словам министра, делается все для того, что в короткие сроки тот очаг ликвидировать, обработать здание учреждения со всеми требованиями санитарных норм и обратно вернуть строй.
Алтайская правда 04:19
Авто
Chery запатентовала новый автомобильный бренд CheryExeed для России
Как рассказали изданию speedme.ru в российском офисе Chery, название бренда Cheryexeed происходит от компиляции слов «chery», что с означает «особое благословение» на китайском языке и «exeed», которое является производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить, превзойти).
SpeedMe 08:08
Общество
Индекс самоизоляции в городах-миллионниках падает
Индекс самоизоляции, рассчитываемый компанией "Яндекс" для оценки количества людей на улицах городов во время распространения коронавируса, продолжает снижаться.
Вести.Ru 05:40
Армия и оружие
Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой
Сообщается, что во время маневров вблизи российских границ боевые корабли стран альянса столкнулись с проблемой сильнейшего обледенения.
Военное дело вчера в 12:09
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
Музыка
Группа ABBA может в 2020 году выпустить новые песни
В 2018 году музыканты собрались в студии и решили выпустить новые песни к Рождеству. Но композиции так и не были представлены публике.
REGNUM 07:11
Здоровье
Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы
Выпадение волос, отечность, повышенная раздражительность и агрессия, постоянное ощущение зябкости могут быть признаками нарушений в работе щитовидной железы.
MedikForum.ru 09:29
Общество
Губернатор НСО Травников попросил полицию пресекать массовые вечеринки
АиФ Новосибирск 00:42
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала в Подмосковье
RT на русском 08:09
Политика
Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции
Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым.
Взгляд.ру 08:20
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
СК начал проверку смерти петербурженки, к которой отказалась приезжать скорая
DP.RU 08:55
Происшествия
В Приморье отец с тремя детьми прятались в лесу от коронавируса
Новые Известия 03:29
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
60-летнего экс-чиновник признали виновным в изнасиловании и действиях насильственного характера в отношении 27-летней женщины.
Российская газета 08:22