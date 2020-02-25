Общество
Газета.RuВладелец «Спартака» Федун за сутки потерял $500 млн из-за коронавируса
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун за сутки потерял $500 млн из-за коронавируса, сообщает РИА "Новости". Причина этому - падение индексов на фондовых биржах США и других странах.
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Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Румынии
Посольство России в стране рекомендовало туристам воздержаться от посещения северной части Италии, где зафиксировано больше всего случаев заражения.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Общество
Для Нью-Йорского расширения The Division 2 выпустили приквел в виде короткометражки
Ubisoft выпустила анимационную короткометражку The Division 2, которая послужит сюжетным мостиком между первой частью и расширением «Воители Нью-Йорка» для сиквела.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
Армия и оружие
Войска Дамаска сбили беспилотник Турции в Идлибе
Уточняется, что турецкий дрон войска Дамаска сбили возле населённого пункта Дадих.
Кино
Фанаты не ожидали увидеть героев продолжения «Матрицы» не в лучшей форме
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей
Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.
Общество
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Общество
На Канарах изолировали тысячу постояльцев отеля из-за коронавируса
На территории отеля находится около тысячи человек. Сообщается, что у одного из постояльцев был обнаружен коронавирус.
Политика
На Украине хотят пересмотреть закон о государственном языке
Депутат подчеркнул, что действующий закон о государственном языке несет в себе риски для общества.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали заявление секретаря СНБО о слове «Донбасс»
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который отметил, что не любит слово «Донбасс», а также указал, что попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.
Политика
На Украине заявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра».
Политика
Фурса: Политические потери из-за закрытия шахт Зеленский перекладывает на Ахметова
Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook написал, что желание Владимира Зеленского передать структурам Рината Ахметова заведомо убыточные шахты может говорить о коррупционном сговоре президента и олигарха Новая услуга от олигарха для президента.
Футбол
УЕФА может перенести или отменить Евро-2020 из-за коронавируса
Вице-президент УЕФА Микеле Ува рассказал, в каком случае чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен.
Политика
Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния
Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Происшествия
Арестован подросток, пытавшийся убить 11-летнего ребенка в Кандалакше
Управление СК по Мурманской области сообщило об аресте 15-летнего жителя Кандалакши, который подозревается в покушении на убийство 11-летнего мальчика.
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Гаджеты
IPhone 9 будет доступен в шести цветах
Экономика
ЦБ обнулил комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей отменены до 30 июня 2022 года.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Общество
Спикер гордумы Екатеринбурга обвинил женщин в слабой работе полиции
Председатель екатеринбургской городской думы Игорь Володин заявил, что проблемы в работе местной полиции объясняются наличием в ней слишком большого количества сотрудниц-женщин.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В январе украинские власти обязали «Нафтогаз» продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота «оружием будущего»
Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять армию и флот, внедряя современное оружие и технику.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 64 копейки — до 64,71 рубля. Курс евро увеличился на 69 копеек и составил 70,22 рубля.
Биатлон
Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить
Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение российского биатлониста Матвея Елисеева.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.