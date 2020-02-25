Владелец московского "Спартака" Леонид Федун за сутки потерял $500 млн из-за коронавируса, сообщает РИА "Новости". Причина этому - падение индексов на фондовых биржах США и других странах.

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